Gặp lại "siêu trộm" sau 9 năm gây án

Nước mắt vốn hay gây mủi lòng những người đối diện, ai cũng nghĩ sau thời gian chấp hành án phạt tù, gã sẽ tu chí mà làm lại cuộc đời. Khi đó, chúng tôi cũng mong muốn sẽ không bao giờ phải gặp lại gã tại một nơi không mong muốn đó là nhà tạm giữ hay trại giam, nhưng trái đất tròn, lần này gặp lại, vẫn là một nơi không mong muốn, có điều xa hơn một chút, đó là trụ sở Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Ngựa quen đường cũ

Phải gọi gã là “siêu trộm” bởi gã có những thủ thuật, kỹ năng sử dụng công nghệ cao tinh vi để trộm cắp tài sản. Cách đây 9 năm, gã đã gây ra vụ trộm cắp số lượng lớn thân máy, ống kính máy ảnh trị giá lên tới gần 700 triệu đồng tại quận Hoàn Kiếm... Ra tù, gã tiếp tục gây án với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn và mục tiêu nhắm tới là các cửa hàng chuyên bán đồ hàng hiệu.

Tang vật thu giữ được.

Nguyễn Thành Dương, sinh năm 1989, trú tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã có 2 tiền án, tiền sự. Gã chỉ vừa mới ra tù cách đây không lâu. Một kẻ tù tội, từng có tiền án, tiền sự như gã đương nhiên chẳng thể tìm được việc làm ổn định. Người ta hay nói, tâm sinh tướng, khi đầu óc con người ta luôn hướng tới những việc làm không thiện lương thì hình dáng, gương mặt cũng thể hiện sự lưu manh, xấu xí. Dương không gây được thiện cảm cho người đối diện, người ta không nhìn thấy ở gã một sự thay đổi, sự tu chí muốn làm lại cuộc đời. Thậm chí so với lần bị bắt cách đây 9 năm, trông gã còn dữ dằn hơn.

Ra tù không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài, nên Dương đã bàn bạc với Nguyễn Ngọc Trường, bạn cùng quê với gã tìm kiếm các cửa hàng chuyên bán quần áo hàng hiệu, điện thoại di động đắt tiền, có giá trị cao… nhưng phải được khóa ngoài bằng cửa cuốn để tìm cách đột nhập trộm cắp. Cũng là kẻ lang thang, không nghề nghiệp ổn định nhưng không muốn vất vả mà vẫn có nhiều tiền tiêu xài nên khi nghe Dương rủ rê, Trường hào hứng đồng ý luôn.

Dương lên mạng Internet tìm và đặt mua thiết bị dò mã cửa cuốn và các phôi khóa cửa, sau đó trực tiếp đi chụp ảnh biển hiệu các cửa hàng và địa chỉ rồi gửi cho Trường. Trường có nhiệm vụ lên mạng xã hội như Facebook, Zalo… tìm bài viết, video clip giới thiệu sản phẩm do các cửa hàng trên quảng cáo, xem giá trị rồi báo lại cho Dương. Khi nhắm được mục tiêu, Nguyễn Thành Dương sử dụng thiết bị dò mã cửa cuốn sao chép mật khẩu sang phôi chìa khóa và nhân bản, đồng thời báo cho đồng bọn từ Sơn La xuống Hà Nội cùng nhau đi lấy trộm. Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, các đối tượng cũng đã theo dõi, nắm được quy luật hoạt động của cửa hàng để tìm sơ hở, xác định thời gian hành động.

Đối tượng "siêu trộm" Nguyễn Thành Dương.

Ngày 28/2/2023, Nguyễn Thành Dương điều khiển xe máy đến cửa hàng mua bán điện thoại di động Hào Hùng, tại địa chỉ số 34 phố Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lợi dụng lúc cửa khóa để dò tìm và sao chép mật khẩu mở cửa cuốn sang phôi khóa trắng. Để chắc chắn, đối tượng cũng thử lại bằng khóa mới thấy thành công, nên lái xe về nhà. Ngày 7/3/2023, Dương báo cho Trường đã có khóa mở cửa cuốn trong tay và thông báo việc cửa hàng không có người trông giữ ban đêm. Nghe xong, Nguyễn Ngọc Trường lập tức đón xe khách xuống Hà Nội và thuê nhà nghỉ chờ Dương đến.

4h ngày 8/3, Dương lái xe đến nơi nghỉ trọ của Trường, gửi xe ở lại còn cả hai thuê taxi di chuyển về thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Hai gã mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang, đội mũ trùm đầu nhằm tránh bị nhận dạng. Trường cầm chìa khóa, tay đeo găng cao su và tiến về phía cửa hàng còn Dương đứng ngoài cảnh giới. Sau khi mở khóa cửa cuốn đột nhập vào bên trong, đối tượng đã lấy đi nhiều tài sản có giá trị rồi cùng đồng bọn thuê taxi công nghệ rời khỏi hiện trường.

Thuê kho để chứa đồ trộm cắp

Tiếp xúc với nhiều hồ sơ vụ án trộm cắp, nhưng Nguyễn Thành Dương là một trường hợp đặc biệt gây "ấn tượng" với chúng tôi. Xưa nay, nhiều đối tượng cũng bị bắt vì trộm cắp nhưng gây án rồi thuê hẳn một kho để chứa đồ "chiến lợi phẩm" thì chắc chỉ có Nguyễn Thành Dương. Gã đã thuê kho tại địa bàn Vạn Phúc, Hà Đông và khi tiến hành khám xét, các điều tra viên, trinh sát cũng cảm thấy kinh ngạc bởi số lượng "chiến lợi phẩm" mà nhóm Dương gây ra thuộc hàng "khủng".

Ngay trong ngày 8/3, “siêu trộm” này đã liên hệ cho một số đối tượng rao bán đồ trộm cắp được, trong đó, 85 chiếc điện thoại và iPad bán được 379.000.000 đồng; 3.425 thẻ cào điện thoại các mệnh giá bán được 128.375.000 đồng. Số tiền này, Dương và Trường chia nhau tiêu xài.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chủ cửa hàng đã đến cơ quan công an trình báo. Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của đối tượng gây án rất tinh vi, lợi dụng công nghệ cao, đột nhập trộm cắp tài sản với giá trị đặc biệt lớn, Công an huyện Chương Mỹ xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Nguyễn Thành Dương và tang vật thu giữ được trong vụ án cách đây 9 năm.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ tập trung lực lượng, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhận diện đối tượng nghi vấn, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ được Dương và Trường. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng liên quan và kho hàng của Nguyễn Thành Dương thuê tại số 103 Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Qua đó thu giữ 98 điện thoại di động các loại; 1 máy dò sóng cửa cuốn; 3 phôi khóa cửa cuốn; 2 vam phá cửa kính; hàng nghìn thẻ cào và nhiều vật chứng khác...

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Chương Mỹ còn xác định, hai “siêu trộm” trên gây ra vụ trộm cắp ngày 26/10/2022 tại cửa hàng Truesmart số 84 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội với phương thức, thủ đoạn tương tự. Cơ quan công an cũng đã thu giữ được hầu hết các vật chứng của vụ án này.

Dương còn khai đã dò tìm và sao chép mã cửa cuốn của một số cửa hàng bán túi xách “hàng hiệu” và điện thoại di động tại quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Tuy nhiên, chưa kịp “ăn hàng” thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, Dương và Trường là những kẻ dạn dày, từng vào tù ra tội vì trộm cắp tài sản nên thủ đoạn rất tinh vi. “Sau khi sao chép mã, mở được cửa, các đối tượng đã ngụy trang, đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế để lấy tài sản, tránh bị camera phát hiện, tránh để lại dấu vân tay tại hiện trường. Một đối tượng thường trực ở ngoài cảnh giới. Khi đột nhập vào cửa hàng, các đối tượng vẫn để cửa mở ngụy trang như chủ nhà đang ở trong cửa hàng”, vị lãnh đạo này cho biết.

Cần phải nhắc lại vụ án gã đã gây ra cách đây 9 năm về trước, để thấy rằng máu trộm cắp, lưu manh đã ngấm vào trong con người gã. Vào tháng 8/2014, Nguyễn Thành Dương đã bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ khi gây ra vụ trộm cắp tại cửa hàng Digiworld ở số 6 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, lấy đi số lượng lớn máy ảnh, ống kính máy ảnh, trị giá gần 700 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng giữa tháng 7/2014, Dương đi qua cửa hàng máy ảnh Digiworld ở số 6 Hàng Bài, Dương ngồi uống nước ở trước cửa hàng để quan sát, tìm sơ hở trộm cắp. Ngày 22/7/2014, Dương lên mạng gọi điện thoại hỏi mua thiết bị điều khiển cửa cuốn của một đối tượng người nước ngoài.

Chỉ chưa đầy 1 tuần sau, Dương và đối tượng người nước ngoài hẹn nhau giao hàng và nhận tiền ở trước cửa hàng Digiwold số 6 Hàng Bài. Trước khi cầm số tiền 10 triệu đồng và bỏ đi, đối tượng người nước ngoài này còn hướng dẫn tỉ mỉ cho Nguyễn Thành Dương cách thức dùng thiết bị dò và phá sóng mở cửa cuốn của cửa hàng.

2h30 phút rạng sáng 28/7/2014, Nguyễn Thành Dương một mình đi đến trước cửa hàng Digiwold dùng thiết bị dò và phá sóng để mở cánh cửa cuốn. Khi chiếc cửa cuốn vừa cuộn lên, đối tượng chui tọt vào trong mở cửa kính và đóng cửa cuốn lại. Gã dùng đèn pin soi rồi lục soát bên trong cửa hàng lấy trộm tài sản gồm rất nhiều máy ảnh, ống kính máy ảnh và các thiết bị phụ kiện khác.

Ngày hôm sau, phát hiện tài sản bị mất, chủ cửa hàng đã đến Công an phường trình báo. Đến ngày 11/8/2014, qua nguồn tin trinh sát báo về tại khu vực đường Xã Đàn, Kim Liên, Đống Đa, xuất hiện một đối tượng nam thanh niên đang rao bán ống kính máy ảnh, máy ảnh với những thông số kỹ thuật trùng khớp với số tài sản của cửa hàng đã bị mất trộm 13 ngày trước đó. Nghi can trên ngay sau đó đã bị Công an quận Hoàn Kiếm khống chế, đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Thành Dương đã phải khai nhận hành vi tội lỗi của mình.

Nhẩm tính sơ sơ, số tài sản trộm cắp được, quy ra tiền cũng lên tới hàng trăm triệu, thì chuyến này, gã siêu trộm Nguyễn Thành Dương sẽ phải đi trả án dài dài. Hậu quả luôn là bức tranh phản ánh nguyên nhân. Gây ra cái gì thì phải chịu nhận về cho mình kết quả tương xứng, âu là lẽ đương nhiên, chỉ có điều những kẻ như "siêu trộm" Nguyễn Thành Dương cố tình không nhận ra mà thôi.