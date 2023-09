Giá cà phê 2/9: Sắc đỏ bao trùm sàn cà phê cuối tuần

Giá cà phê hôm nay 2/9: Cà phê trong nước giảm 100 đồng/kg ngày cuối tuần

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.482 USD/tấn sau khi giảm 0,28% (tương đương 7 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 151,90 US cent/pound sau khi giảm 1,68% (tương đương 2,6 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 10h30 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 02/09/2023 lúc 10:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 65.700 - 66.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 100 đồng, xuống dao động trong khung 65.700 - 66.600 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất 65.700 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với 66.000 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua 66.400 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch 66.600 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Phiên hôm qua được đánh giá khá sôi động trên cả 2 sàn giao dịch cà phê với các tác nhân liên tục gây ảnh hưởng. Đầu phiên những thông tin về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cộng với chỉ số mua hàng của Trung Quốc giúp giá hàng hóa trên các sàn tăng tốt.

Tuy nhiên, khi đồng USD tăng quá mạnh đã đẩy 2 sàn quay đầu giảm, bất chấp xuất hiện thông tin thời tiết khô hạn tại các vùng trồng ở Brazil.

Rạng sáng 2/9 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,65%, đạt mốc 104,26.

Đồng USD tăng khi báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh mẽ, mặc dù có một số dấu hiệu suy thoái.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 của nước ta ước đạt 90.000 tấn. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2023 của Việt Nam ước tính vào khoảng 1,2 triệu tấn, giảm 4,9% so với tổng lượng cà phê đã xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước. Dự báo, xuất khẩu cà phê năm nay có thể đạt 4 tỷ USD.

Bệnh thối cổ rễ trên cây cà phê

Bệnh thối rễ trên cây cà phê là căn bệnh hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của cây trồng.

Nguyên nhân phát sinh bệnh thối rễ cây cà phê này là do nấm Fusarium spp gây nên, chúng có khả năng lây lan nhanh và mạnh trên diện rộng làm cả vườn cà phê bị ảnh hưởng.

Điều kiện phát sinh bệnh

Bệnh xuất hiện trên cây cà phê vào giai đoạn 1 – 2 năm tuổi, thường xuất hiện vào mùa mưa lúc này độ ẩm của đất cao, nấm phát triển và lây lan rất nhanh.

Nấm tồn tại trong đất và khi có điều kiện thuận lợi như rễ bị những vết thương do làm cỏ hay xới đất, vét bồn thì chúng xâm nhập vào.

Triệu chứng gây hại

Biểu hiệu đầu tiên của bệnh là cây cà phê bị long gốc sau đó sinh trưởng chậm lại, phần cổ rễ bị thối đen đi và teo nhỏ lại hơn so với phần thân.

Phần gỗ bên trên bị khô, khi gỗ chuyển sang màu thâm đen thì lá cũng có dấu hiệu vàng héo rụng đi.

Bệnh ở những giai đoạn đầu rất khó phát hiện và biện pháp phòng trừ kịp thời cho nên giai đoạn chăm sóc cần chú ý đến những kỹ thuật canh tác đúng cách.

Biện pháp phòng trừ bệnh thối cổ rễ cho cây cà phê

Chọn đất trồng có tầng canh tác dày, có khả năng thoát nước tốt và mạch nước ngầm sâu để trồng cà phê.

Nên chọn những cây con có đủ tiêu chuẩn xuất vườn, cây không có bệnh và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Nên trồng cây chắn gió tạm thời cho vườn cà phê vào giai đoạn 1 – 3 năm tuổi cứ tầm 2 – 3 hàng cà phê nên trồng một hàng cây chắn gió. Nên kết hợp những trụ cây chắn gió này thành trụ tiêu để năng cao hiệu quả kinh tế hơn cho bà con trong cùng một diện tích đất canh tác.

Không tạo những vết thương lên phần gốc cà phê khi làm cỏ hay đánh chồi để nấm không thể lây lan khắp nơi.

Những cây bị bệnh cần loại bỏ ra khỏi vườn cây tiêu hủy sạch sẽ rồi sử lý hố bằng vôi mỗi hố 1kg để trừ nấm bệnh tận gốc. Phơi hố 15 ngày sau mới được trồng lại.

Trường hợp cây bị bệnh nhưng ở cấp độ nhẹ tưới 2 lít dung dịch Viben C 50 BTN (0.5%), Bendazol 50WP (0,5%) 2- 3 lần mỗi lần cách nhau 2 tuần

Thối cổ rễ trên cây cà phê là bệnh gây hại nguy hiểm cho cây cà phê giai đoạn 1 – 3 năm tuổi.

Bệnh có khả năng điều trị nếu được phát hiện kịp thời nên quá trình trồng bà con hãy chú ý đến những biểu hiện của cây, nếu có xuất hiện nấm bệnh thì phun thuốc phòng trừ ngay lập tức.