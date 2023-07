Giá cà phê 29/7: Giá cà phê bất ngờ lao dốc

Giá cà phê hôm nay 29/7: Giá cà phê bất ngờ lao dốc cuối tuần

Áp lực bán cà phê vụ mới cùng với việc nâng mức lãi suất tiền tệ đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ chuyển đổi dòng vốn sang các thị trường có lợi nhuận tức thì cao hơn.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều lao dốc. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm 85 USD, xuống 2.588 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 giảm 62 USD, còn 2.437 USD/ tấn, các mức giảm rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 9 giảm thêm 3,55 cent, xuống 157,90 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm thêm 3,50 cent, còn 158,20 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 29/07/2023 lúc 12:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm 1.500 đồng, xuống dao động trong khung 65.600 - 66.300 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất là 65.600 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai 66.000 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua cà phê là 66.100 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 66.100 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê hai sàn đồng loạt lao dốc phiên cuối tuần do sự cân đối, dịch chuyển dòng vốn của các quỹ và đầu cơ sau áp lực của lãi suất tiền tệ. Cùng hưởng ứng việc tăng lãi suất USD của Fed nhằm kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết định tăng lãi suất đồng Euro thêm 0.25%, lên ở mức 3,75%/năm, mức cao nhất kể từ tháng 10/2000, do lạm phát khu vực Eurozone vẫn cao dai dẳng.

Tại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tăng thêm 0,2% so với tháng trước, thấp hơn một chút so với tháng 6 năm ngoái và kỳ vọng của thị trường, cho thấy việc sản xuất kinh doanh vẫn còn trì trệ so với cùng kỳ. Điều này cùng với các dữ liệu kinh tế thế giới được công bố sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Copom – Brazil trong phiên họp điều hành chính sách tiền tệ sắp tới, trong bối cảnh hiện tại với sự giảm tốc của lạm phát và tỷ giá đồng Reais tiếp tục mạnh thêm, hứa hẹn Copom sẽ cắt giảm 0,5% lãi suất.

Đồng Reais tăng 0,56%, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 4,7310 R$ cũng không thể ngăn cản người Brazil giảm bán do áp lực của vụ mùa mới đang thu hoạch trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi.

Thời tiết sẽ vẫn tích cực cho vụ thu hoạch ở Brazil do không có dự báo mưa.

Cooxupe của Brazil, Hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất của đất nước, cho biết vụ thu hoạch năm 2023 tại các khu vực mà họ hoạt động đã đạt 50,5% diện tích tính tới ngày 14/7/2023. Giai đoạn thu hoạch hiện tại, tăng 7,8% so với tuần trước, và tăng so với mức 42,8% vào thời điểm này năm ngoái. Đây là tốc độ thu hoạch nhanh nhất kể từ năm 2020. Cooxupe có khoảng 18.000 nông dân trồng cà phê liên kết ở các vùng Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Sao Paulo's Mogiana và Matas de Minas.

Trong nửa đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1 triệu tấn với kim ngạch thu về gần 2,4 tỷ USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là kim ngạch xuất khẩu cao nhất ghi nhận được của ngành cà phê trong 6 tháng đầu năm kể từ trước đến nay. Tuy nhiên, lũy kế xuất khẩu cà phê Việt Nam từ đầu năm tính đến hết ngày 15/7/2023 ở mức 1,04 triệu tấn, giảm 3,78% so với mức 1,08 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2022.

Bệnh nấm hồng (Corticicum salmonicolor) trên cây cà phê, phòng trừ bằng cách nào?

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tập đoàn sâu bệnh hại trên cây cà phê rất phong phú và đa dạng gồm 18 loại sâu bệnh chính. Các loài sâu hại quan trọng thuộc 6 họ của 3 bộ gồm bộ cánh cứng, bộ cánh đều, bộ cánh vảy. Trong đó xuất hiện phổ biến nhất là các loại bệnh sau: Rệp sáp, ve sầu hại rễ, sâu đục thân, đục cành, đục quả; bệnh gỉ sắt và các loại bệnh nấm…

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, nếu phòng trị bệnh theo đúng các phương pháp bà con sẽ hạn chế được những rủi ro khi trồng cây cà phê.

Cà phê là một cây công nghiệp chủ lực của nước ta, vào thời điểm thời tiết nóng ẩm dễ phát sinh nhiều loại bệnh gây hại cho cây. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, nếu phòng trị bệnh theo đúng các phương pháp bà con sẽ hạn chế được những rủi ro khi trồng cây cà phê. Ở đây, Cục bảo vệ thực vật phổ biến bệnh nấm hồng (Corticicum salmonicolor) trên cây cà phê và cách phòng trừ.

Bệnh nấm hồng (Corticicum salmonicolor) trên cây cà phê có dấu hiệu: Bệnh gây hại trên quả và cành. Đầu tiên trên quả và cành xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Những chấm này phát triển tạo thành một lớp phấn mỏng màu hồng. Nếu xuất hiện ở cành thì lớp phấn này thường nằm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thì thường bắt đầu từ cuống quả. Bệnh gây hại nặng trên cà phê chè, cà phê vối cũng bị rải rác. Bệnh phát triển nhanh trên cây nhưng lây lan từ cây này sang cây khác thì chậm. Bệnh thích hợp với điều kiện ẩm độ cao, nhiều ánh sáng. Bệnh thường phát sinh từ tháng 6, 7 và cao điểm vào tháng 9.

Cách phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn cây đầu mùa mưa, nếu phát hiện bệnh thì cắt, đốn cành bệnh. Ngoài ra có thể dùng các thuốc trừ bệnh sau:

Jinggangmeisu 5SL, 5WP, 10WP ở nồng độ 0,3% phun từ 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

Abenix 10FL ( Albendazole 10%) sử dụng với nồng độ 0,25 - 0,3% ( pha 25- 30ml thuốc vào bình 10 lít phun ướt đều toàn cây, phun làm 2 lần cách nhau 7 ngày).

Chevin 5SC (Hexaconazole 5%): Lượng dùng 1 – 2lít thuốc/ha, pha 40 – 60ml thuốc/bình 16lít nước, phun ướt đẫm tán lá cà phê. Nếu bệnh nặng phun lần 2 cách lần đầu 7 ngày.