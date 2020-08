Giá lăn bánh Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam, giảm 50% lệ phí trước bạ

Sau 3 năm sử dụng phiên bản nhập khẩu Thái Lan, Honda CR-V 2020 được chuyển sang lắp ráp trong nước.

Honda CR-V 2020 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ 5 ra mắt vào năm 2017. Ở phiên bản nâng cấp này, CR-V được thay đổi đôi chút ở ngoại hình. Tổng thể, Honda CR-V facelift tại Việt Nam tương đồng gần như hoàn toàn với các phiên bản quốc tế đã ra mắt trước đó như Mỹ, Australia và Thái Lan.

Giá xe Honda CR-V tăng 15-25 triệu đồng so với thế hệ trước nhưng bù lại, người tiêu dùng được lợi do ưu đãi giảm phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Do đó, giá lăn bánh của CR-V 2020 sẽ giảm khoảng 35-43 triệu tại Hà Nội và 25-34 triệu đồng tại TP.HCM.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh xe Honda CR-V 2020 tại thị trường Việt Nam tháng 8/2020 giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% LPTB (triệu VND) Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Honda CR-V E 998 1080 1070 1051 Honda CR-V G 1048 1133 1123 1104 Honda CR-V L 1118 1027 1196 1177

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Honda CR-V 2020

Thông số Honda CR-V 1.5 L Honda CR-V 1.5 G Honda CR-V 1.5 E Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) 4.623 x 1.855 x 1.679 Chiều dài cơ sở (mm) 2.660 Khoảng sáng gầm xe 198 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 5.9 Số chỗ ngồi 5 2 Dung tích bình nhiên liệu (L) 57 Mã động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY Dung tích xy lanh (cc) 1.456 Hộp số CVT Công suất cực đại (Hp/rpm) 188 @ 5.600 Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) 240 @ 2.000 - 5.000 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử/PGM-FI Hệ thống treo trước/sau MacPherson/Liên kết đa điểm La-zăng Hợp kim 18 inch Mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 6,9 Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 8,9 Mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 5,7 Túi khí 6 4 4

Honda CR-V 2020 có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.660 mm, khoảng sáng gầm 198 mm. So với đời trước, CR-V 2020 nhỉnh hơn 39 mm ở chiều dài tổng thể, các thông số còn lại đều tương đồng.

Phần đầu xe, CR-V 2020 được thiết kế lại cản va, hốc đèn sương mù, lưới tản nhiệt sơn đen, các đường mạ chrome góc cạnh và vuông vức hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng trên 2 bản G và L là dạng full LED, trong khi hệ thống đèn pha/cốt trên bản E chỉ là halogen.

Ở phía sau, xe được trang bị cản va mới, các chi tiết mạ chrome tối màu, đèn hậu tối màu và ống xả kép mạ chrome đặt lộ ra ngoài.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu với tạo hình cánh hoa lạ mắt. Với kích thước 18 inch và kiểu 2 tone màu, bộ mâm mới mang đến vẻ thể thao hơn cho chiếc CR-V.

Nội thất của Honda CR-V 2020 không khác biệt nhiều so với đời trước. Tuy nhiên, hãng xe Nhật đã thiết kế lại bảng điều khiển trung tâm, hộc đựng đồ rộng rãi hơn và các cổng kết nối USB được bố trí cao hơn.

Các trang bị tiêu chuẩn trên CR-V 2020 gồm vô-lăng bọc da tích hợp nút chức năng, màn hình giải trí 5 inch, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa gió điều hòa cho 2 hàng ghế sau, khởi động bằng nút bấm…

Hai phiên bản cao cấp G và L được ốp vân gỗ ở bảng táp-lô, lẫy chuyển số sau vô-lăng, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa không khí 2 vùng độc lập.

Phiên bản L cao cấp nhất sở hữu thêm cảm biến gạt mưa tự động, gương chiếu hậu bên trong xe tự động chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh, tính năng đá cốp, sạc không dây chuẩn Qi.

Tất cả phiên bản của CR-V 2020 đều sở hữu gói an toàn Honda Sensing. Honda Sensing gồm 5 công nghệ: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, hệ thống giảm thiểu lệch làn đường và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Đây cũng là nâng cấp đáng chú ý nhất trên CR-V facelift.

Bên cạnh đó, phiên bản mới Honda CR-V 2020 còn được trang bị hệ thống cảnh báo người lái buồn ngủ và camera quan sát làn đường (trên bản G và L). Phiên bản L có thêm cảm biến lùi và túi khí rèm cho cả 3 hàng ghế.

Động cơ của Honda CR-V 2020 vẫn là loại tăng áp VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng 1.5L, sản sinh công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại 2.000-5.000 vòng/phút.

Với việc bổ sung thêm trang bị, Honda CR-V 2020 hứa hẹn tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander và Nissan X-Trail. Tuy nhiên, điểm yếu thế của CR-V là hệ dẫn động cầu trước, mẫu SUV này vẫn chưa có tuỳ chọn AWD.