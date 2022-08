Có cách phân loại mít kiểu mới

Hôm nay 12/8, nhiều vựa mít Thái cho hay, bên cạnh các vựa mua theo dạng mít Kem lớn và mít Kem nhỏ thì một số vựa ở khu vực huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã bắt đầu mua mít theo cách phân loại kiểu mới.

Giá mít Thái hôm nay 12/8 tại ĐBSCL vẫn chưa gì khác so với 4 ngày trước đó. Thay vì mua theo loại mít Kem lớn và mít Kem nhỏ thì một số vựa ở tỉnh Tiền Giang đã bắt đầu mua mít theo cách phân loại kiểu mới. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Cụ thể, một số vựa phân loại ra mít Nhất, mít Nhì, mít Ba. Trong đó, mít Nhất có trái trên 9kg, mít Nhì có trái từ 7 đến dưới 9 kg, mít Ba có trái từ 5 đến dưới 7kg.

Mít Thái được các vựa mua theo 3 loại trên phải có cơm (múi) đỏ, da đen nhẹ hoặc cong eo ít. Đối với mít chợ và kem rớt phải nặng 4kg trở lên. Do hiện nay, các vựa phân loại mít khác nhau nên giá cả không đồng nhất.

Theo một chủ vựa cho biết, đây là cách phân loại mít Thái đã áp dụng nhiều năm trước, trước khi áp dụng cách phân loại ra mít Kem lớn và mít Kem nhỏ. Tuy nhiên, cách phân chia về số ký mỗi loại không giống trước đây.

Cách phân loại này không phải tự các vựa đưa ra mà là do phía đơn vị thu mua ở Trung Quốc yêu cầu.

Giá mít Thái hôm nay 12/8: Giá "giậm chân tại chỗ" ở ngày thứ 5

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 12/8 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn chưa gì khác so với 4 ngày trước đó. Hiện có nhiều vựa tạm ngưng thu mua cũng như không báo giá.

Ở Tiền Giang, theo một số vựa mít Thái còn hoạt động, giá mít Kem lớn được mua với giá 22.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 9.000 đồng/kg.

Đối với giá tại vườn, các thương lái mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Ở các địa phương khác ở ĐBSCL như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Sóc Trăng và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 12/8 không tăng không giảm so với hôm qua.

Theo đó, đa số các vựa mua mít Kem lớn từ 21.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg. Tại vườn, các thương lái cho hay mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 6.000 đồng/kg.

Hiện các vựa mua mít chợ loại 1 từ 6.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.500 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.500 đồng/kg.