Giá mít Thái hôm nay 13/8: Mít Kem lớn giảm giá

Một số vựa ở ĐBSCL bất ngờ thông tin, giá mít Thái hôm nay 13/8 giảm bất ngờ có điều chỉnh, theo đó giá mít Kem lớn giảm 2.000 đồng trong khi đó giá mít Kem nhỏ tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Tại Tiền Giang, một số vựa báo giá, mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg. Cụ thể, vựa mít Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Tương tự, vựa Hoàng Kim ở xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 20.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 10.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt, mua mít Kem lớn 18.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An và TP.Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 13/8 cũng có sự điều chỉnh so với hôm qua.

Theo đó, đa số các vựa mua mít Kem lớn từ 19.000 đồng/kg, giá mít Kem nhỏ từ 9.000 đồng/kg. Tại vườn, các thương lái cho hay mua mít Kem lớn từ 17.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa mua mít chợ loại 1 từ 6.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 là 5.500 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 chỉ từ 4.500 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 3.500 đồng/kg.

Người trồng mít bị thiệt thòi với cách phân loại mít kiểu mới

Một số thương lái ở tỉnh Tiền Giang cho hay, hiện nay có vựa đã mua mít theo cách phân loại mới. Cụ thể, phân ra 3 loại như sau: mít Nhất, mít Nhì, mít Ba. Trong đó, mít Nhất có trái trên 9kg, mít Nhì có trái từ 7 đến dưới 9 kg, mít Ba có trái từ 5 đến dưới 7kg.

Với cách phân loại này, thương lái mua mít Thái cho hay, người trồng mít sẽ thiệt thòi hơn cách phân loại trước kia.

"Với cách phân loại mít kiểu mới, trái mít có trọng lượng từ 5-7kg sẽ được mua loại mít Ba mà giá mít loại này chỉ tương đương mít chợ. Trong khi đó, nếu vựa phân loại theo kiểu cũ, trái mít có trọng lượng từ 5-7 kg sẽ được mua mít Kem nhỏ, giá cao hơn mít chợ" - Anh Trần Minh Thành - thương lái chuyên mua mít ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Anh Thành nói thêm: "Nếu vườn nào có mít chuẩn bị thu hoạch mà trái nhỏ hơn 7kg sẽ được mua gộp chung giá với mít chợ".

Cũng theo anh Thành, việc phân loại mít Thái theo kiểu mới này không phải do vựa tự ý đưa ra mà là theo yêu cầu của đối tác phía Trung Quốc.