Giá sầu riêng ngày 31/1: Sầu riêng tăng giá gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 31/1

Giá sầu riêng hôm nay 31/1/2024 tại thị trường trong nước đứng ở mức cao chót vót. Hiện tại, giá sầu riêng Ri6 đẹp tại khu vực miền Tây Nam bộ đạt 143.000 đồng/kg. Theo ghi nhận, giá sầu riêng Thái đẹp cao nhất vọt lên mức 187.000 đồng/kg. Đến nay, giá sầu riêng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước...

Cụ thể, giá sầu riêng tại vườn hôm nay: Sầu riêng Ri6 ở mức 125.000 – 143.000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái ở mức 1600.000 – 187.000 đồng/kg; sầu riêng Musangking giữ mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 125.000 – 143.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 140.000-143.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 185.000 – 187.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 165.000 – 167.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 124.000 – 140.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 180.000 -183.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 160.000 – 163.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 124.000 – 140.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 180.000 -183.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 160.000 – 163.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 31/1. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Đến nay, giá sầu riêng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lý do giá sầu riêng tăng mạnh là do nhu cầu tiêu dùng của thị trường Trung Quốc tăng cao trong thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong khi đó, nguồn cung sầu riêng từ Việt Nam chỉ có các tỉnh miền Tây nên sản lượng hạn chế.

Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang có dự thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về “nghị định về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch đối với sầu riêng đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hai bên đã đạt được thoả thuận về các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch đối với sầu riêng đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc thông qua đàm phán hữu nghị…

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam lạc quan cho rằng, trong 10-20 năm tới, sầu riêng Việt Nam vẫn “sống khoẻ”, bởi Trung Quốc không phát triển được loại cây trồng này. Thanh long, xoài và nhãn, thì Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh với sản phẩm nội địa Trung Quốc khi bán sang, nhưng sầu riêng và mít không bị cạnh tranh vì họ chưa trồng được.

Trong khi đó, sức ép cạnh tranh từ bên ngoài bởi Thái Lan, Malaysia cũng không đáng kể, vì những quốc gia này chỉ thu hoạch được từ tháng 5-9, trong khi Việt Nam cho thu hoạch gần như quanh năm.

Trước bối cảnh nêu trên, việc sầu riêng cấp đông của Việt Nam được “bật đèn xanh” cho xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ càng gia tăng sức mạnh hơn nữa cho loại trái cây “vua” của nước ta.

Ông Nguyên cho biết, việc xuất khẩu sầu riêng cấp đông sẽ giúp Việt Nam tận dụng tối đa lợi thế bảo quản để xâm nhập thị trường tốt hơn. Bởi, Trung Quốc là đất nước rất rộng lớn, nhiều nơi người dân chưa ăn được trái sầu riêng tươi vì điều kiện bảo quản, cho nên, khi cấp đông có thể giúp sầu riêng Việt Nam vươn tới những vùng xa xôi của quốc gia này, mang lại giá trị cao hơn.