Giá vàng thế giới lại vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce, vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Trưa ngày 18/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tăng mạnh và vượt mốc 2.000 USD/ounce, tức tăng khoảng 17 USD/ounce so với mở đầu phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Giá vàng thế giới bật tăng dựng đứng sau khi "lao dốc không phanh" nửa cuối tuần trước. Đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ giảm mạnh là yếu tố chính kéo mặt hàng kim loại quý đi lên.

Giá USD giảm trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York cho biết, hoạt động sản xuất tại New Yorrk giảm mạnh trong tháng 8, xuống còn 3,7 điểm, so với mức 17,2 điểm trong tháng 7.

Ngoài ra, giá vàng tăng cao trở lại còn do giới đầu tư đánh cược theo tín hiệu từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới bất ngờ quyết định đầu tư vào vàng sau một thời gian dài chỉ trích mặt hàng này là loại hàng hóa không tạo ra giá trị.

Giá vàng thế giới lại vượt mốc 2.000 Usd/Ounce

Xét về dài hạn, kim loại quý được dự báo vẫn đang ở trong một xu hướng tăng do thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, trong đó có đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, triển vọng nền kinh tế thế giới vẫn khá mờ mịt, giới đầu tư lo ngại về một cuộc khủng hoảng tiếp theo, được cho là hậu quả của đợt in và bơm tiền chưa từng có của hầu hết các quốc gia trên thế giới (để chống lại tác động của Covid-19).

Trước đó, kết quả cuộc khảo sát giá vàng tuần của Kitco với các chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân trên thị trường cũng cho thấy, vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.



Theo đó, có 13 nhà phân tích đã tham gia khảo sát và có tới 8 người (62%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Số chuyên gia dự báo giá giảm chỉ là 2 người (15%) và số dự báo giá đi ngang là 3 người (23%).

Với 2.407 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, cũng có tới 1.439 người (60%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 527 người khác (22%) dự báo giá giảm; và 441 người còn lại (18%) giữ quan điểm trung lập.

Afshin Nabavi - Phó chủ tịch của Quỹ giao dịch kim loại quý MKS SA cho biết, sẽ khó có đợt giảm giá "sốc" nào vào tuần tới. Vị này cũng nhận định, vàng sẽ hướng tới mốc 2.000 USD một ounce và tiếp đà tăng cho tới khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra. Về mặt tâm lý, mức giá 1.900-1.925 USD một ounce là mức hỗ trợ tốt và 2.000 USD là mức kháng cự.

Tại thị trường trong nước, tính đến 15h ngày 18/8, giá vàng được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 56,70 - 58,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1, 4 triệu đồng lượng chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch đầu giờ sáng.

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 56,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,30 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,55 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 56,92 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,18 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,57 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,68 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 56,90 - 58,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 1,7 triệu đồng lượng chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch đầu giờ sáng cùng ngày.