GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí: "Logo rắn ngậm phong bì không chỉ dụng ý xúc phạm ngành y"

"Logo Bộ Y tế bị biến thành "rắn ngậm phong bì" là có dụng ý xấu"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về logo "lạ" của Bộ Y tế. Theo đó, thay vì hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy như logo chính thức lâu nay, thì tại logo trên phông nền của lễ khai mạc kỳ thi "Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022" diễn ra sáng 10/9 tại Trường Đại học Y Hà Nội, lại có hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy theo hình chữ S và "ngậm phong bì". Trong khi đó, logo chính thức của Bộ Y tế chỉ có con rắn quấn quanh cây gậy và đầu con rắn quay sang hướng ngược lại.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí tỏ ra vô cùng bất bình trước hình ảnh logo Bộ Y tế biến thành "rắn ngậm phong bì". Ảnh: NVCC

Ngay sau lễ khai mạc kỳ thi, Bộ Y tế đã nhận được thông tin về vụ việc sử dụng sai logo của Bộ. Bộ đã mời Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) vào cuộc để điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu là do trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của Trường Đại học Y Hà Nội đã lấy logo trên mạng đưa vào mà không để ý rằng, logo này không đúng với logo chính thức của Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng ngày 18/9, trao đổi với PV Dân Việt, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí, Bác sĩ cao cấp, TTND, thành viên Uỷ ban xã hội của Quốc hội tỏ ra vô cùng bất bình trước hình ảnh logo Bộ Y tế biến thành "rắn ngậm phong bì".

Hình ảnh logo chính thức của Bộ Y tế (bên trái) và hình sai quy định (bên phải). Ảnh: MXH

"Với tư cách cá nhân tôi cũng như ý kiến của nhiều nhà khoa học, nhiều cán bộ ngành y – những người nổi tiếng và lỗi lạc chia sẻ, khi biết được câu chuyện này và quan sát logo sai chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và rất bức xúc", GS Nguyễn Anh Trí thẳng thắn.

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, bất cứ ngành nghề nào thì logo của ngành hết sức quan trọng. Quan trọng để nhận diện công việc, nó mang ý nghĩa sâu sắc, ấn tượng, dễ nhớ và sâu đậm không phải qua chữ viết. Cũng giống như nhìn thấy Quốc huy mỗi con người Việt Nam đều tự hào, thiêng liêng, dễ nhìn dễ nhớ. Ông cho rằng, việc người đã lấy logo sai không phải là "sai sót bình thường, khó chấp nhận". Logo "lạ" này đã thay đổi một cách cơ bản so với logo chuẩn của Bộ Y tế, làm thay đổi bản chất "có dụng ý chứ không phải đơn thuần chỉ là thay đổi vô tình".

"Vì sao tôi nêu ra như vậy bởi có mấy điểm cụ thể. Thứ nhất, hình con rắn quấn cây kim (tượng trưng cho ngành y) thể hiện cho sự khôn ngoan, thông minh, nhanh nhẹn cứu chữa con người. Thay vì đầu con rắn đúng chuẩn Bộ Y tế hướng sang bên tay trái thì logo sai có đầu rắn hướng sang bên phải. Thứ 2 con rắn đúng có ánh mắt rất sắc sảo, thông minh, rất hiền chứ không dữ tợn. Thế nhưng bị chuyển qua đầu con rắn lạc loài lại còn ngậm cái phong bì rất phản cảm. Bên cạnh đó, logo chuẩn con rắn quấn quanh cây kim nhưng logo sai thì rắn lượn hình chữ S. Có thể nói việc làm như vậy là có dụng ý", GS Nguyễn Anh Trí phân tích.

Logo "rắn ngậm phong bì" làm tổn hại đến suy nghĩ của mọi người về ngành y

GS Trí cho hay, hình ảnh này tựu chung có 2 dụng ý lớn. Đó là dụng ý bôi nhọ ngành y tế, cho rằng ngành y chỉ có phong bì, phong bao. "Phong bì bản chất không xấu, mọi người vẫn cần để gửi thư từ hay trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên, bỏ vào phong bì cũng lịch sự đấy chứ. Tuy nhiên,khoảng 10 năm trở lại đây phong bì trở thành hình ảnh không đẹp, muốn nói lên tiêu cực, đút lót… Tự nhiên phong bì trở thành hình ảnh xấu. Việc này có dụng ý bôi nhọ ngành y tế.

Ngoài ra, con rắn lượn theo hình chữ S ngậm phong bì không chỉ dừng lại ở bôi nhọ ngành y tế. Không phải ý kiến riêng cá nhân tôi mà nhiều chuyên gia cho rằng đây là hình ảnh bôi nhọ đất nước. Ngụ ý muốn nói đây là đất nước tham ô tham nhũng, phong bì phong bao,… Với hai ý kiến rất cơ bản đó có thể đưa ra điều đây là có dụng ý, mục đích nói xấu đất nước chúng ta, trong đó đặc biệt là ngành y", GS Trí bức xúc.

Hình ảnh có logo Bộ Y tế "khác lạ" tại kỳ thi được tổ chức ở Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: BSCC

Quan điểm cá nhân, ông Trí cảm thấy ngành y bị xúc phạm. Những năm trở lại đây những đóng góp của ngành là vô giá, gìn giữ bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Những tấm gương của ngành y vô cùng đẹp đẽ, cao cả. Đó là sự thừa nhận từ chính trong nhân dân.

"Tôi thấy hình ảnh này rất xúc phạm, đặc biệt xúc phạm những người làm nghề y chân chính, nó làm tổn hại đến suy nghĩ của mọi người về ngành y. Những đóng góp của ngành y không thể phủ nhận được, qua nhiều năm tháng, thời kỳ khác nhau ngành y luôn được trân trọng. Những đóng góp của họ xứng đáng nhận được sự trân trọng. Gần đây nhất là đợt phòng chống dịch Covid-19 hay cuộc chiến tranh nào mà không có ngành y đồng hành…", GS Trí bày tỏ.

AHLĐ Nguyễn Anh Trí cũng cho rằng, hình ảnh logo sai trên như "quả bom" phá huỷ tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với ngành y, đây là việc rất không nên.

Trong thời điểm này, ngành y càng bị "choáng váng" đặc biệt hơn khi một bộ phận dư luận xã hội đang tấn công dữ dội vào những người thầy thuốc ngày đêm tận tâm cứu chữa người bệnh.

"Công bằng mà nói vẫn có những sai sót trong ngành y nhất là cán bộ lãnh đạo, người nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì bị kỷ luật hay vướng lao lý… Tôi đồng ý việc người nào sai phải chịu kỷ luật nhưng không phải vì thế mà phủ nhận hết tất cả, không phải vì thế mà tiếp tục ném thêm quả bom phá huỷ tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với ngành y, rất không nên.

Xem kỹ logo vẽ sai trong này có dụ ý thâm độc nói xấu đất nước, tại sao vẽ chữ S, đây cũng là điều sỉ nhục, bôi nhọ đất nước ta - một đất nước đang đi lên, toàn dân đang rất nỗ lực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát triển hết sức rực rỡ, tôi đi nhiều nơi mới thấy đất nước Việt Nam phát triển rất rực rỡ, đặc biệt những năm tháng gần đây.

Nước ta đã khống chế và vượt qua được đại dịch Covid-19 được cả thế giới biết đến. Đất nước mà ở đâu cũng đẹp từ Hà Giang tới Mũi Cà Mau… có những nơi không khác gì ở nước ngoài, không kém gì Nhật Bản, Singapore…", ông Trí chia sẻ.

Cũng theo GS Trí, ngành nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy vẫn còn tồn tại không ít hiện tượng tiêu cực tham ô, tham nhũng… điều quan trọng nhất toàn Đảng toàn dân luôn ý thức, trách nhiệm chống tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí.

"Đảng có chủ trương chống tiêu cực, tham nhũng… chúng ta đang rất quyết tâm thực hiện. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc tìm cho được cá nhân, tổ chức đã chế logo này, tìm cho được ai chủ trương dùng logo trong buổi lễ khai mạc vừa qua. Thậm chí, tìm cho được ai tiếp tục phát tán logo này. Từ đó có biện pháp xử lý hết sức nghiêm khắc, triệt để, xử lý xong phải công khai tới dư luận. Ngoài việc thực thi các hình thức kỷ luật đúng quy định luật pháp thì người đó phải công khai xin lỗi ngành y, công khai xin lỗi đất nước", GS Trí nói thêm.