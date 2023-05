Hà Nội: Vay vốn Quỹ HTND trồng hoa giấy, trồng cây ăn quả, nông dân Gia Lâm thu nhập cao

Từ sự đồng hành của các cấp Hội ND, sự tiếp sức của nguồn vốn Quỹ HTND, nông dân huyện Gia Lâm đã tích cực tham gia các phong trào do Hội ND phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2023, có hơn 15.700 hộ nông dân Gia Lâm đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.