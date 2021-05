Hà Tĩnh: Thứ bánh qua bao lần "trầm luân thủy, hỏa", bẻ một miếng ăn giòn rôm rốp, nói tên nhiều người bảo nhớ quê

Bánh đa vừng-Gìn giữ hương vị quê nhà

Những ngày này, cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy của gia đình bà Nguyễn Thị Thủy trú tại thôn Trung Trinh, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Clip: Cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy (thôn Trung Trinh, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Nói về cơ duyên đến với nghề làm bánh đa vừng, bà Nguyễn Thị Thủy, chia sẻ: "Nghề làm bánh đa vừng là nghề truyền thống của gia đình tôi. Trải qua hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi luôn tâm niệm làm sao có thể hoàn thiện, mở ra một hướng đi mới cho sản phẩm bánh đa vừng.

Cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy đang hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ bánh đạt chất lượng. Ảnh: PV

Nhận thấy thị trường tiêu thụ ngày càng lớn, năm 2018, tôi quyết định xây dựng cơ sở bánh đa vừng Minh Thúy. Mặc dù, hiện nay nhiều loại bánh xuất hiện trên thị trường, nhưng tôi tin chắc với bí kíp và hương vị riêng, bánh đa Minh Thúy sẽ có chỗ đứng chắc chắn trên thị trường".

Cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy được đầu tư máy xay bột, máy tráng bánh, máy nướng, máy đóng gói ép chân không. Ảnh: PV

Bà Thủy cho biết: "Thời gian đầu chưa có kinh phí, gia đình tôi chỉ sản xuất theo hình thức thủ công, buôn bán nhỏ lẻ. Năm 2018, tôi mạnh dạn vay mượn hơn 500 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, hệ thống máy làm bánh gồm: Máy xay bột, máy tráng bánh và máy nướng bánh để sản xuất bánh sao cho chuyên nghiệp hơn".

Những ngày này, nhân công tại cơ sở làm việc hết công suất. Ảnh: PV

Để làm ra những chiếc bánh đa vừng ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trước hết phải chọn loại gạo Khang Dân tròn, chắc. Gạo được ngâm nước trong một đêm, đến sáng đem rửa rồi xay thành bột.



Bà Nguyễn Thị Thủy (chủ cơ sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy) đang tất bật với công việc phơi bánh. Ảnh: PV

Vừng để làm bánh cũng được lựa chọn kỹ càng, ngâm đãi hạt lép, rửa sạch để trộn vào bột. Tiếp đến, thêm một ít muối hạt vào rồi tiến hành tráng bánh.

"Để bánh được đẹp mắt hơn, khi ra khỏi khuôn bánh được rắc thêm một lớp vừng đen bên ngoài. Như vậy, khi nướng lên bánh sẽ có vị bùi của gạo, thơm của của vừng đen và đậm đà vị muối" - bà Thủy bật mí.

Phấn đấu đưa bánh đa vừng nâng hạng sao OCOP

Bánh đa Minh Thúy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn "3 không": Không sử dụng chất bảo quản, không hàn the và không các chất phụ gia do vậy bánh làm ra tới đâu bán hết veo tới đấy.

Để làm ra chiếc bánh đa vừng đạt chất lượng, phải tuân thủ theo quy tắc nhất định, gạo được ngâm nước trong một đêm, đến sáng đem rửa rồi xay thành bột, vừng được lựa chọn kỹ càng, ngâm đãi hạt lép, rửa sạch. Ảnh: PV

Khi mở rộng quy mô, thị trường, bà Thủy bắt đầu thấy cần phải xây dựng nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng, bao tiêu sản phẩm cho các hộ sản xuất lúa tại địa phương xã Việt Tiến.

Hàng năm, người dân cung cấp cho cơ sở trên 50 tấn lúa. Đồng thời, chủ động liên kết với bà con trồng vừng ở huyện Hương Khê và các cơ sở kinh doanh muối sạch trên địa bàn.

Công đoạn phơi bánh đa phải được nắng, bánh mới thơm, ngon, giòn. Ảnh: PV

Mỗi ngày, cơ sở bánh đa vừng Minh Thúy sản xuất được hơn 10.000 chiếc bánh. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của bà Thủy bán được 200 triệu, sau khi từ chi phí, chị thu về hơn 100 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cơ sở còn tạo việc làm cho 8 lao động địa phương, với mức lương ổn định từ 6-7 triệu đồng/tháng.

Sau nhiều thăng trầm, cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy giữ được nghề truyền thống của cha ông. Ảnh: PV

Nhờ đầu tư bài bản từ nguồn nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm bánh đa vừng được người tiêu dùng ưa chuộng và nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường. Đặc biệt, vượt qua nhiều sản phẩm tiêu biểu từ các địa phương khác, bánh đa vừng Minh Thúy đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp Tỉnh năm 2020.

"Trong tương lai cơ sở sản xuất bánh đa vừng Minh Thúy sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, làm mới mẫu mã, nâng tầm chất lượng để sản phẩm vươn tới thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng trong năm 2021 có thể nâng hạng sao OCOP, làm đòn bẩy giúp cho sản phẩm bánh đa vừng phát triển hơn nữa" - bà Thủy chia sẻ thêm.

Bánh đa vừng Minh Thúy đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp Tỉnh năm 2020. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Lê Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: "Bánh đa vừng Minh Thúy là sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, tin dùng trong thời gian vừa qua. Nguyên liệu chính để tạo ra loại bánh đa này là gạo, vừng, cũng được sản xuất bởi bà con nông dân nơi đây, tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương.