Hải Dương: Hai bà cháu thương vong sau va chạm với xe container trên quốc lộ 38

Cụ thể, khoảng 10h ngày 29/12, tại quốc lộ 38 đoạn qua thôn Mỹ Hảo, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1987, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) điều khiển xe container 15C-196.96 trên quốc lộ 38 hướng Lương Tài- quốc lộ 5, khi đến địa phận thôn Mỹ Hảo thì xảy ra va chạm với xe đạp do bà Vũ Thị An (sinh năm 1965, trú tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) điều khiển, phía sau xe chở cháu Nguyễn Thị Bảo Nhi (sinh năm 2008, là cháu của bà An). Hậu quả, cháu Nhi tử vong tại chỗ, bà An bị thương.

Vụ va chạm làm quốc lộ 38 ùn tắc kéo dài. Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và hướng dẫn, phân luồng giao thông.