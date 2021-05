Hải Dương: Ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang..., nhiều người bị phạt tiền triệu

Theo thông báo số 131/TB-BCĐ của UBND Thành phố Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 25/5, mọi người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội ở mức cao trong khu vực 10 phường nội thành: Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu. Cụ thể, người dân ở các địa phương trên chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn.

Để đảm bảo người dân tuân thủ đúng qui định, các lực lượng chức năng thành phố và các phường, xã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm qui định phòng chống dịch.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 10 trường hợp ra đường không có việc thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng...(trong đó phường Trần Phú 5, phường Lê Thanh Nghị 2...). Mỗi trường hợp vi phạm đều bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra của thành phố khi kiểm tra công tác phong dịch trong doanh nghiệp cũng phát hiện, trong tổng số 15 tiêu chí đánh giá thực hiện nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, xí nghiệp may Tuấn Kỳ vi phạm một số tiêu chí quan trọng ở mức nguy cơ lây nhiễm rất cao, không đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng làm việc với người đại diện xí nghiệp may Tuấn Kỳ.

UBND thành phố Hải Dương đã có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp may tư nhân Tuấn Kỳ, địa chỉ tại phường Việt Hòa, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương do vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, từ 16h ngày 26/5 xí nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với toàn bộ các phân xưởng, khu vực sản xuất cho đến khi khắc phục xong các vi phạm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 mới được phép hoạt động trở lại.