Hàng không "cháy vé", cấp tốc tăng tải dịp 30/4 - 1/5

Khách đặt vé máy bay đi chơi lễ từ sớm



Còn 1 tuần nữa là đến lễ 30/4 - 1/5, có hiện tượng "cháy" vé máy bay đến các địa điểm du lịch. Các hãng hàng không cho biết, xu hướng mùa nghỉ lễ năm nay, hành khách đặt vé từ khá sớm chứ không đợi đến cận giờ như cao điểm Tết Nguyên đán vừa qua.

Bên cạnh đó, nhiều hành khách đã có kế hoạch đi chơi lễ 30/4 sớm hơn mọi năm vì muốn tránh cảnh đông đúc, chen lấn. Theo đó, các chuyến bay kết nối TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch như Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Phú Quốc của các hãng đã đạt được 80 - 100% số chỗ ngồi trong dịp cao điểm từ 27/4 đến 3/5. Đáng chú ý, chặng bay từ TP.HCM đến Phú Quốc có tỷ lệ khách đặt vé rất cao.

Ngày 24/4, ghi nhận của PV, hầu hết các chặng bay nội địa đều tăng giá vé. Càng sát ngày bay trong dịp lễ thì giá vé càng cao, thậm chí không còn chỗ. Đơn cử, chặng bay TP.HCM - Phú Quốc ngày 30/4 của hãng hàng không Vietnam Airlines giá hạng phổ thông giá rẻ nhất là gần 2 triệu đồng, vé hạng thương gia khoảng 4 triệu đồng.

Khách đặt vé máy bay dịp lễ 30/4 tăng đột biến. Ảnh: H.T

Cùng thời gian trên, chặng bay này đang được hãng Vietjet bán vé với giá hơn 2 triệu đồng cho hạng Sky Boss. Tuy nhiên, chặng bay này chỉ còn rải rác một vài vé được bán vì đa số các chuyến bay đều trong tình trạng "hết vé". Tương tự, tình trạng "căng thẳng" vé máy bay cũng diễn ra với các chuyến bay đi các điểm nóng khác như Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Đà Lạt…

Chị Nguyễn Thị Hoa (27 tuổi, quận 3) cho biết kế hoạch nghỉ lễ năm nay, chị và các bạn đặt vé đi du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, dù đã đặt nửa tháng trước lễ thì chị vẫn tốn 2,5 triệu/vé một chiều của hãng Vietnam Airlines. Trong khi đó, vé chặng bay này ngày thường chỉ chưa tới 1 triệu đồng.

Dự báo dịp lễ 30/4 - 1/5, số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao đột biến trên 40.000 khách mỗi chiều. Để bảo đảm chống ùn ứ, sân bay đã chuẩn bị kịch bản sẵn sàng để ứng phó. Theo kế hoạch, tại khu vực kiểm tra hành lý, sân bay bố trí bổ sung các máy an sinh soi chiếu; đồng thời nhân sự cũng được tăng cường phục vụ hành khách.

Nhiều chuyến bay du đã hết chỗ, chỉ còn rải rác một ít vé hạng thương gia. Ảnh: H.T

Tính riêng ngày đầu dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, sân bay đón hơn 75.200 hành khách, cao nhất 2 tháng gần đây với hơn 40.000 lượt khách đi và 34.000 lượt khách đến ở cả hai ga quốc nội, quốc tế. Sân bay khai thác 561 chuyến bay cùng ngày, trong đó có 281 chuyến bay đi và 221 chuyến bay đến.

Hàng không cấp tốc tăng tải

Trước nhu cầu tăng cao của hành khách, các hãng hàng không đang chạy nước rút, tăng tải để phục vụ. Cụ thể, các hãng Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ tiếp tục tăng mạnh số chuyến bay trên các đường bay du lịch.

Trong đó, từ ngày 24/4 – 4/5, Vietnam Airlines Group tập trung tăng tải trên 8 đường du lịch trọng điểm, gồm giữa Hà Nội và Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc; giữa TP.HCM và Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Mức tăng mạnh nhất có thể kể đến đường bay TP.HCM – Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội – Đà Nẵng 40 chuyến bay, Hà Nội – Nha Trang 38 chuyến bay, TP.HCM – Nha Trang 26 chuyến bay, TP.HCM – Phú Quốc 22 chuyến bay, các đường khác tăng từ 14 – 18 chuyến bay.

Trước đó, ngày 29/3, Vietnam Airlines Group đã công bố tăng tải cao điểm 30/4 – 1/5 đợt 1, tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế gần 2.300 chuyến bay (tương ứng 450.000 chỗ) trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5.

Với đợt tăng tải tiếp theo nêu trên, Vietnam Airlines Group đã tăng thêm hơn 255 chuyến bay, tương ứng tăng thêm hơn 50.000 nghìn chỗ, nâng tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế lên gần 2.700 chuyến bay và hơn 524.000 chỗ giai đoạn 24/4 - 4/5.

Chuẩn bị cho cao điểm 30/4 - 1/5 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu "siết" chặt quy định an ninh, an toàn, kiểm soát việc tăng giá vé trái quy định.

Theo đó, Cục đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn tại các cảng hàng không dịp lễ 30/4, 1/5. Theo đó, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay; kịp thời tiếp nhận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại cảng hàng không.

Các hãng hàng không liên tục bổ sung chuyến bay phục vụ cao điểm. Ảnh: H.T

Triển khai các giải pháp nhằm hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức an ninh, an toàn hàng không trong cộng đồng và xã hội.

Phía các hãng hàng không cần xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, chuẩn bị phương án tổ chức vận tải hành khách. Cục yêu cầu các hãng điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng của hành khách, đặc biệt hành khách là người cao tuổi, khuyết tật.

Cục yêu cầu triển khai nguyên tắc điều hành "chuyến bay đúng giờ được phục vụ trước" và các giải pháp điều hành nhằm hạn chế tối đa tình trạng bay chờ; rà soát hệ thống phương tiện, trang thiết bị điều hành bay, thông tin liên lạc; xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, bổ sung phương tiện trang thiết bị, sẵn sàng phục vụ trong thời gian cao điểm.