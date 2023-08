Hãng xe điện Trung Quốc gặp khó trong tham vọng thống trị thị trường châu Âu

Để phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, các thương hiệu xe điện lớn của Trung Quốc như BYD, Nio, SAIC's MG sẽ phải vượt qua hàng loạt vấn đề khó khăn như chi phí nhập khẩu, thị trường EV kém phát triển cũng như định kiến về hàng "made in China".

Các hãng xe điện Trung Quốc đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn khi mới bước vào thị trường châu Âu. Trong tổng số xe điện mới được bán ra ở châu Âu năm nay, 8% được sản xuất bởi các thương hiệu Trung Quốc, tăng từ 6% vào năm ngoái và 4% vào năm 2021, theo công ty tư vấn ô tô Inovev. Hơn nữa, theo một nghiên cứu của Allianz, ít nhất 11 mẫu xe điện mới do Trung Quốc sản xuất sẽ ra mắt tại châu Âu vào năm 2025.

Mẫu ô tô NIO ET5 và ô tô thể thao NIO EP9 được trưng bày tại phòng trưng bày NIO House của nhà sản xuất xe điện thông minh cao cấp Trung Quốc NIO ở Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Trước sự xâm nhập của các hãng EV Trung Quốc, các nhà sản xuất ô tô phương Tây không khỏi lo lắng. Tháng trước, giám đốc điều hành Carlos Tavares của nhà sản xuất ô tô Peugeot-to-Fiat Stellantis đã cảnh báo về một "cuộc xâm lược" của xe điện giá rẻ Trung Quốc ở châu Âu.

Sau đó, châu Âu cũng đáp trả bằng một loạt các đợt ra mắt EV của riêng mình, cũng như lên kế hoạch cắt giảm chi phí sản xuất. Đây được cho là một trong những thách thức đối với các hãng xe điện Trung Quốc nếu muốn thống trị tại thị trường châu Âu.

Tại một cuộc họp báo vào tuần trước ở Bắc Kinh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Chen Shihua cho biết: "Việc các hãng ô tô của chúng ta vươn ra toàn cầu là không hề suôn sẻ. Chúng ta nên chú ý đến những rủi ro... hiện tại các công ty đang lấn sân sang mọi khu vực mà không có trọng tâm rõ ràng".

Khó giữ mức giá rẻ

Trong cuộc chiến cạnh tranh với các nhà sản xuất châu Âu, các hãng xe điện Trung Quốc có một lợi thế lớn là chi phí rẻ. Theo các nhà nghiên cứu tại Jato Dynamics, giá trung bình cho một chiếc xe điện ở Trung Quốc rơi vào dưới 32.000 euro (35.000 USD) trong nửa đầu năm 2022 so với khoảng 56.000 euro ở châu Âu.

Xe thể thao NIO EP9 được giới thiệu tại NIO House. Ảnh: Reuters

Song, các thương hiệu Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc giữ mức giá rẻ này tại thị trường châu Âu. Spiros Fotinos, Giám đốc điều hành của thương hiệu xe điện Trung Quốc Zeekr tại châu Âu cho biết, logistics, thuế bán hàng, thuế nhập khẩu và các yêu cầu chứng nhận châu Âu đều làm tăng thêm chi phí.

MG – thương hiệu do Trung Quốc sản xuất bán chạy nhất ở châu Âu – cho biết thách thức lớn nhất của hãng là vận chuyển ô tô từ Trung Quốc đến các địa điểm phân phối ở châu Âu thông qua các cảng tập trung với thời gian giao hàng dài.

Ngoài ra, Alexander Klose, giám đốc khu vực quốc tế của công ty khởi nghiệp xe điện Trung Quốc Aiways, cho biết các sở thích của người tiêu dùng châu Âu như muốn pin lớn hơn, cũng có thể làm tăng chi phí.

Cuộc chiến tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng

Trong khi một số thương hiệu Trung Quốc như MG được ưa chuộng, thì những thương hiệu khác như XPeng và Nio vẫn cần tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng.

Các cuộc khảo sát cho thấy hầu hết những người mua EV tiềm năng ở châu Âu không nhận ra các thương hiệu Trung Quốc. Do đó, họ vẫn còn do dự khi đưa ra quyết định mua.

Theo kết quả khảo sát của YouGov năm 2022, chỉ 14% trong số 1.629 người tiêu dùng Đức biết đến nhà sản xuất xe điện lớn thứ hai thế giới BYD của Trung Quốc, 17% đã nghe nói về thương hiệu cao cấp Nio, trong khi 10% biết đến Lynk & Co của Geely và 8% biết đến XPeng.

Trong số 95% người tiêu dùng biết đến Tesla, 10% trong số họ cho biết sẽ cân nhắc chọn hãng này nếu có dự định mua thêm chiếc xe thứ hai. Trong khi đó, với những người biết về các thương hiệu Trung Quốc, lượng người sẽ cân nhắc mua một chiếc chỉ chiếm 1% hoặc thấp hơn.

Nhà sản xuất ô tô điện Aiways cho biết hãng quyết định không quảng cáo nguồn gốc Trung Quốc của mình, do lo ngại rằng người tiêu dùng sẽ do dự khi mua các sản phẩm "made in China".

Để xây dựng niềm tin, một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã được xếp hạng an toàn năm sao theo tiêu chuẩn an toàn của châu Âu, vượt xa các yêu cầu pháp lý nhằm xóa bỏ nghi ngờ từ khách hàng.

Spiros Fotinos, Giám đốc điều hành Zeekr tại châu Âu cho biết hãng sẽ tìm cách chiếm được lòng tin của người tiêu dùng thông qua các buổi lái thử và phòng trưng bày, nơi khách hàng châu Âu có thể trực tiếp đánh giá chất lượng xe điện của thương hiệu.

"Khi tiếp xúc, họ nhận ra chất lượng cũng như thông số kỹ thuật của chiếc xe cao hơn nhiều so với một sản phẩm tương đương của châu Âu mà họ từng sử dụng. Điều đó khiến họ ngạc nhiên", Fotinos cho biết.