Hậu Giang: Tình cờ mang loài cây lạ về trồng, ra thứ hoa đặc sản, mỗi ngày kiếm 400-500 ngàn đồng

Thiên lý là dây leo quấn, thường trồng leo lên giàn, cành non có lông mịn, mủ trắng, lá có phiến hình tim, hoa ăn được, thuộc họ thiên lý (Asclepiadaceae). Theo y học cổ truyền, lá và hoa thiên lý có công dụng bồi bổ, thanh nhiệt và giải độc cơ thể phòng chống rôm sảy ở trẻ nhỏ, tăng cường sức đề kháng cho người lớn tuổi. Ngoài ra, thiên lý còn có thể giúp an thần, điều trị chứng mất ngủ, làm giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ giảm cân, sát trùng, kháng viêm, chống lở loét, kích thích mọc da non. Bên cạnh đó, rễ của cây thiên lý còn được sử dụng để chữa chứng tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu ra máu…