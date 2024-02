Tiền vệ Việt kiều bị HLV Troussier "bỏ rơi" được gọi lên U19 CH Czech



Theo thông tin mới nhất, trong đợt tập trung sắp tới của ĐT U19 CH Czech, tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đã được gọi. Trong màu áo của CLB Sigma Olomouc thời gian qua, Andrej Nguyễn An Khánh chơi thăng hoa và đây là lý do cầu thủ này có tên trong ĐT U19 CH Czech.

Andrej Nguyễn An Khánh đang chơi rất hay thời gian gần đây. Ảnh: SP

Tháng 9 năm ngoái, Andrej Nguyễn An Khánh không được HLV Troussier điền tên vào danh sách rút gọn ĐT Việt Nam tham dự trận giao hữu với ĐT Palestine. Trước đó, tiền vệ 18 tuổi này cũng bị nhà cầm quân người Pháp gạch tên khỏi danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024. Khi ấy, Andrej Nguyễn An Khánh đã rất buồn và lặng lẽ trở về CH Czech.

Bellingham có khả năng bị phạt khi va chạm bằng lời lẽ với Greenwood. Ảnh: Sky Sports

