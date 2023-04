CLIP: Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên chợ nông sản an toàn lần thứ III - năm 2023.

Với 15 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh, phiên chợ nông sản an toàn lần thứ III - năm 2023 do Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh) tổ chức là dịp để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn, nhất là nhất là các sản phẩm OCOP tiêu biểu đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Chiều 19/4, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Chợ phiên nông sản an toàn lần thứ III - năm 2023 với chủ đề "Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP". Ảnh: Khương Lực.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Công Thao, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, phiên chợ nông sản an toàn này không đơn thuần chỉ là nơi bán hàng mà còn tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có điều kiện để giao lưu, trao đổi hàng hóa, đặc biệt thông qua cơ quan thông tin, truyền thông cũng như quảng bá đến người dân, người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh một cách hiệu quả.

"Ban Thường vụ Hội Nông dân chỉ đạo Hội Nông dân các cấp trên cơ sở tập trung giới thiệu những sản phẩm OCOP, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm an toàn thực phẩm, được công nhận, chứng nhận an toàn thực phẩm. Trên cơ sở toàn bộ sản phẩm đều có tem truy suất nguồn gốc để từ đó giới thiệu, quảng bá nông sản của Bắc Ninh đến địa phương khác để người tiêu dùng nắm bắt được, cũng như để các doanh nghiệp kết nối trong vấn đề tiêu thụ" - ông Thao chia sẻ.

Được tổ chức thường niên, Chợ phiên nông sản an toàn do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức 2 phiên vào tháng 4 và tháng 10, tiến tới tổ chức mỗi quý một phiên, nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn, nhất là các sản phẩm OCOP tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kết nối tiêu thụ nông sản và liên kết trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Qua đó, góp phần thực hiện thành công Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn” và bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân.

Sau khi tham dự khai mạc phiên chợ nông sản an toàn, bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đi thăm các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Khương Lực.

Chợ phiên nông sản an toàn lần thứ III - năm 2023 quy tụ 15 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Khương Lực.

Tham gia phiên chợ nông sản an toàn, ông Vũ Huy Tuấn, Chi hội trưởng Chi Hội nghề nghiệp măng tây xanh (xã Minh Tân, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị có 2 sản phẩm chủ lực là măng tây và đu đủ.

"Đối với sản phẩm của chúng tôi được làm theo quy trình từ khâu cung cấp giống, kỹ thuật, chế biến. tất cả sản phẩm đều được ghi chép lại lý lịch liên quan đến sản xuất và toàn bộ sản phẩm có tem truy suất liên quan đến nguồn gốc và quy trình sản xuất phải đảm bảo" - ông Tuấn thông tin.

Trực tiếp đến thăm quan phiên chợ, ông Nguyễn Việt Thắng ở số nhà 242, đường Trần Hưng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh cho biết, ông rất phấn khởi khi được sử dụng thực phẩm sạch, nhất là do các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân tỉnh Bắc Ninh làm ra. Ông mong muốn các đơn vị đã làm ra thực phẩm sạch rồi thì cố gắng giữ thương hiệu, uy tín đối với người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Chợ phiên diễn ra trong 3 ngày (từ 19 - 21/4/2023) tại khu vực trưng bày, giới thiệu nông sản của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.