Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lắng nghe tâm tư, tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Sát sao đồng hành cùng nông dân

Hội Nông dân huyện Vân Đồn là 1 trong những đơn vị huyện hội thực hiện tốt mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội. Hội Nông dân huyện Vân Đồn đã cử cán bộ hội thường xuyên bám nắm địa bàn, gần dân, sát dân để nắm bắt tình hình tư tưởng của hội viên nông dân, từ đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có những cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân. .

Lãnh đạo Hội ND huyện Vân Đồn cho biết: Năm 2022, huyện Vân Đồn đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ số vật liệu nuôi trồng thủy sản bằng phao xốp sang sử dụng phao nhựa HDPE. Qua rà soát, huyện có 959 hộ dân nuôi trồng thủy sản ở 10/12 xã, thị trấn cần phải chuyển đổi hơn 5 triệu quả phao. Từ đầu năm 2022, Hội ND huyện đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ủng hộ và sớm thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh ra mắt mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn. Ảnh: Y.V

Năm 2023, Hội ND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đảm bảo phù hợp với từng khu vực và nhu cầu của hội viên, nông dân.

Trong quá trình chuyển đổi, nhiều hộ nông dân nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến kinh phí, chất lượng phao nhựa, quy trình cắt dỡ, thu gom… nên chưa đảm bảo tiến độ do huyện đề ra.

Trước thực tế đó, Hội ND huyện Vân Đồn và Hội ND các xã, thị trấn thường xuyên đồng hành cùng các hộ nông dân, có ý kiến, kiến nghị đến các cấp lãnh đạo huyện thông qua các buổi đối thoại, tiếp công dân định kỳ; đồng thời tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chủ trương chung của huyện. Nhờ đó đã tạo được sự ủng hộ, đồng thuận của hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Là hộ nuôi trồng thủy sản lâu năm tại khu vực đảo Phất Cờ (huyện Vân Đồn), ông Nguyễn Sỹ Bính nhận thấy việc sử dụng phao xốp sẽ tác động lớn đến môi trường biển. Chính vì vậy khi được Hội ND tuyên truyền việc chuyển đổi và sử dụng vật liệu đáp ứng yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật, ông Bính đã thay thế phao xốp và sử dụng vật liệu nổi bằng vật liệu HDPE.

1.225 hòa giải viên là cán bộ Hội Nông dân

Ông Đỗ Ngọc Nam – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội NDVN trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, các cấp Hội ND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động đề xuất với UBND cùng cấp thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Hội ND các cấp thường xuyên cử lãnh đạo tham gia các buổi đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại do Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành tổ chức. Trong năm 2022, Hội ND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ khiếu nại, tố cáo, pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, Bộ luật Dân sự... tới gần 1.500 cán bộ, hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Quảng Ninh cùng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, các địa phương thường xuyên quan tâm xây dựng và kiện toàn hoạt động của 1.557 tổ hòa giải với sự tham gia của 8.936 hòa giải viên, trong đó có 1.225 hòa giải viên là cán bộ hội nông dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội ND tỉnh xây dựng 3 mô hình điểm "Hội ND tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên), xã Dương Huy (TP.Cẩm Phả) và xã Việt Dân (thị xã Đông Triều)…

Trong năm 2022, Hội ND Quảng Ninh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tới cán bộ, hội viên nông dân. Đồng thời, Hội ND các cấp đã cùng các ban, ngành liên quan, các thành viên của Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nông dân.

"Một số vụ việc khiếu nại, kéo dài, phức tạp, sau khi tổ chức Hội tham gia giám sát, phản biện, đề xuất phương án giải quyết đã được các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và ghi nhận của cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức Hội. Trong quá trình giải quyết đơn thư, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác đối thoại tại địa phương nơi xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài" - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm.