Trồng lúa trên bờ, nuôi vịt trời dưới nước, là mô hình làm giàu của nông dân Long An

Tổng kết giai đoạn 2017 - 2021, tỉnh Long An có hơn 432.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp. Dù trồng trọt, chăn nuôi trên bờ hay dưới nước, nông dân Long An cũng giàu to.

