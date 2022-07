Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Yia Cơ Ya No Cho Chông Tua - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa hai đất nước Việt Nam- Lào được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữa nước. Hai nước luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống đặc biệt này, giúp đỡ nhau về mọi mặt, cùng nhau vượt qua những chặng đường, cùng nhau vững bước trên con đường đổi mới, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm chủ trì Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội Nông dân giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại điểm cầu Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Thu Hà.

Với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự và vui mừng được chung tay gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

"Việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nông dân hai nước, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước nói riêng và nâng tầm vị thế của hai nước đối với khu vực và thế giới nói chung.

Năm 2019, trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đoàn đại biểu nông dân Lào do đồng chí Yia Cơ Ya No Cho Chông Tua, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng Đất nước làm Trưởng đoàn đã tham dự. Tại đây, đoàn đại biểu Việt Nam và Lào đã cùng nhau thống nhất đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nông dân và các tổ chức nông dân hai nước.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Hà

Được biết Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có chủ trương thành lập Hội Nông dân Lào, Hội Nông dân Việt Nam rất hoan nghênh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, qua đó cùng trao đổi và có kế hoạch hợp tác giữa Hội Hội Nông dân Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước trong việc hỗ trợ thành lập Hội Nông dân Lào", đồng chí Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Yia Cơ Ya No Cho Chông Tua bày tỏ sự cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào nông dân cho Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ban Tư vấn vận động thành lập Hội Nông dân Lào.

Điểm cầu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Nhằm giúp các bạn Lào có cái nhìn tổng quát về chức năng, nhiệm vụ, công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân Việt Nam, tại hội nghị đã có 8 bài tham luận được trình bày.

Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hộ Nông dân Việt Nam đã giới thiệu về quá trình thành lập và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam trong từng giai đoạn; Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức nhân sự, hội viên của Hội Nông dân Việt Nam các cấp; Mối quan hệ giữa Hội Nông dân Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và với Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan liên quan; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Nguồn ngân sách cho hoạt động hành chính của Hội Nông dân Việt Nam và công tác vận động các nguồn kinh phí hoạt động Hội; Công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; Công tác tư vấn, hỗ trợ về bảo hiểm cho hội viên nông dân; Mối quan hệ hợp tác với các tổ chức Quốc tế, Hội Nông dân của các nước trong khu vực và quốc tế của Hội Nông dân Việt Nam hiện nay…

Các đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm về công tác Hội Nông dân giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Thu Hà

Đánh giá cao các bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm của Hội Nông dân Việt Nam, các đại biểu Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước muốn hiểu rõ hơn về vai trò, quyền của hội viên nông dân về công tác kiểm tra, giám sát; về bảo hiểm nông nghiệp.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thông tin thêm về vai trò, quyền của hội viên nông dân và Hội Nông dân về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chia sẻ về chính sách bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam với các bạn Lào.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: Hội nghị đã nghe 8 ý kiến phát biểu của đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Các ý kiến đã tập trung làm rõ quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam. Hội nghị đã trao đổi làm rõ hơn các nội dung liên quan đến tổ chức Hội Nông dân Việt Nam và việc thành lập Hội Nông Lào. Để kết quả Hội nghị đi vào thiết thực, hiệu quả Hội Nông dân Việt Nam đề nghị cần thống nhất một số vấn đề sau:

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm và các đại biểu chào tạm biệt các đại biểu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước qua màn hình khi kết thúc Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thu Hà



Cụ thể, đó là: Nhất trí hai bên tiếp tục trao đổi để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị cấp cao giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục nghiên cứu những nội dung, tài liệu hôm nay chúng ta đã trao đổi, chia sẻ để hiểu rõ hơn về tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, tham khảo phục vụ cho công tác chuẩn bị thành lập Hội Nông dân Lào.

Thống nhất tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin bằng hình thức trực tuyến, tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, các đoàn thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức nhằm kịp thời hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện các hoạt động.

Thay mặt Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm trân trọng mời đoàn đại biểu của Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc với Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian tới.