Hot girl lộ clip nhạy cảm nghi từng thi Hoa hậu Việt Nam, BTC lên tiếng phủ nhận

Ngày hôm qua (27/5), cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đoạn clip nhạy cảm của một cô gái trẻ được phát tán rộng rãi trên mạng, qua các group kín. Từ những hình ảnh trong đoạn clip, nữ chính nhanh chóng được dân mạng "khoanh vùng" và được cho là một hot girl nổi tiếng từng đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam cũng như tham gia một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình đình đám "Về nhà đi con".

Hot girl A.T bị lộ clip nhạy cảm không phải thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Tuy nhiên, sau đó, nhiều khán giả tinh mắt đã nhận ra cô gái này chỉ tham gia "Về nhà đi con" với một vai rất nhỏ, không có thoại, chỉ có hình ảnh "chạy qua màn hình". Vì thế, vai của cô không ai "nhớ mặt, đặt tên".

Liên quan đến chuyện cô hot girl này từng dự thi Hoa hậu Việt Nam, chia sẻ với Dân Việt, đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết, sau khi kiểm tra danh sách và ảnh lưu của tất cả các thí sinh từng đến dự thi Hoa hậu Việt Nam, BTC khẳng định không có cô gái như trong clip bị rò rỉ từng dự thi Hoa hậu Việt Nam.

"Có nhiều cô gái đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam nhưng thực tế không dự thi do tự không đến dự hoặc không được BTC gọi sau vòng sơ loại hồ sơ. Cô gái trong clip hoặc chưa từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam hoặc thuộc vào một trong hai trường hợp trên", đại diện BTC Hoa hậu Việt Nam nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyện hot girl này ghi trên trang cá nhân là MC của VTV – Đài Truyền hình Việt Nam cũng không phải là sự thật. Cô thuộc hiện đang làm việc tại bộ phận VTV Live trực thuộc VTV Cáp, chuyên đóng quảng cáo chứ không phải bất kỳ người dẫn chương trình trên hệ thống các kênh sóng của VTV. Thông tin này cũng khiến nhiều người bất bình vì hot girl ghi "lý lịch" của mình không rõ ràng.

Chiều 28/5, Công an phường Trung Hòa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, đêm 27/5, chị V.T.A.T. (SN 1998, tạm trú trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã đến cơ quan công an để trình báo về sự việc bị phát tán clip riêng tư nhưng chưa làm đơn. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Trung Hòa đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.