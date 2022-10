HTX nông nghiệp tại TP.HCM tăng tốc làm OCOP

HTX tại TP.HCM tăng tốc làm OCOP

Không còn gặp quá nhiều khó khăn so với năm 2021, hai sản phẩm sữa tươi và sữa chua đạt chuẩn OCOP 3 sao của HTX Bò sữa Đông Thạnh - Dongthanhmilk (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang được tiêu thụ khá tốt.

Các kênh phân phối từ Phú Yên đến Cà Mau của HTX Bò sữa Đông Thạnh vẫn lấy hàng đều đều. Đặc biệt, đang vào đầu năm học, học sinh không còn học online khiến mức tiêu thụ sản phẩm ở kênh trường học gần như phục hồi khá so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

HTX Bò sữa Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) có 2 sản phẩm OCOP 3 sao là sữa tươi và sữa chua. Ảnh: Mai Ánh

Bà Võ Thị Bích Liễu - Giám đốc HTX Bò sữa Đông Thạnh, nhấn mạnh HTX sản xuất với quy trình khép kín từ đầu vào tới đầu ra. "Chúng tôi phải đảm bảo quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy kiểm định chất lượng mới được công nhận OCOP. Ngoài ra, bao bì cũng phải chuẩn chỉnh, theo tiêu chuẩn. Nguyên liệu phải là sữa bò tươi nguyên chất không phụ gia thực phẩm", bà Liễu nhấn mạnh.

Tại huyện Bình Chánh, hơn 30 hộ gia đình tham gia vào HTX Phước An những ngày qua cũng tất bật thu hoạch rau muống, cải ngọt đã được công nhận OCOP 3 sao và xuống giống cho hai loại rau này vì thị trường đang "ăn hàng".

Ông Trần Văn Thích - Giám đốc HTX Phước An, cho biết chỉ riêng rau muống và cải ngọt canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP đang chiếm khoảng một nửa sản lượng rau mà HTX cung cấp bên ngoài trong 1 tháng qua.

Các kênh trường học, siêu thị đang đặt hàng tốt. Nguyên nhân là thị trường đang hụt do thời tiết không thuận lợi khiến rau canh tác bình thường không đạt, trong khi HTX đã có kinh nghiệm trồng rau an toàn hơn chục năm nay, chất lượng đảm bảo.

Sản phẩm cá đù và cá dứa tươi của HTX Cần Giờ Tương Lai. Ảnh: DNCC

Tại huyện Cần Giờ, HTX Cần Giờ Tương Lai đang sở hữu đến 7 sản phẩm OCOP: Xoài cát, khô cá dứa, tôm sú một nắng, tôm thẻ một nắng, tôm khô, tôm sú thiên nhiên và tôm thẻ tươi đông lạnh. Tất cả đều là những đặc sản mang tính bản địa cao của vùng duyên hải Cần Giờ.

Sau thành công của các sản phẩm OCOP này và nhận thấy Chương trình OCOP rất có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, HTX Cần Giờ Tương Lai đã tiếp tục đề xuất công nhận OCOP cho 6 sản phẩm khác là cá đù 1 nắng, khô cá lưỡi trâu, khô cá chim 1 nắng, hàu tươi Cần Giờ, cá dứa tươi và bạch tuộc sông.

HTX đang sở hữu sản phẩm OCOP tiềm năng

Đề án Chương trình OCOP TP.HCM giai đoạn 2021-2025 xác định các HTX trên địa bàn chính là chủ thể quan trọng tham gia sản xuất sản phẩm OCOP.

Thống kê của Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, có đến 56/114 HTX tại TP.HCM đang sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP tiềm năng, chiếm tỷ lệ đến 50%. Đây được xem là tiền đề, "cái nôi" để tìm kiếm các sản phẩm nông nghiệp mang tính địa phương, chuẩn hóa theo hướng cao hơn, gắn sao OCOP.

Các HTX tại TP.HCM đang sở hữu nhiều sản phẩm OCOP tiềm năng. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo Sở NNPTNT TP.HCM đánh giá nhiều HTX trên địa bàn đang hoạt động hiệu quả và xây dựng được thương hiệu sản phẩm riêng, nổi bật là HTX rau an toàn Phú Lộc, HTX rau an toàn Phước An, HTX rau an toàn Mai Hoa, HTX rau an toàn Phước Bình, HTX hoa lan Huyền Thoại, HTX sinh vật cảnh Sài Gòn, HTX bánh tráng Phú Hòa Đông, HTX Thuận Yến, HTX Cần Giờ Tương Lai, HTX Mai vàng Bình Lợi…

Các HTX, tổ hợp tác sản xuất sản phẩm OCOP trong lĩnh vực thực phẩm tươi sống đã và đang triển khai thực hiện theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, quy trình sản xuất đảm bảo sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe người sản xuất, tiêu dùng, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển xanh.

Sở NNPTNT TP.HCM đánh giá HTX là đầu mối hỗ trợ hộ dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Việc thành lập và đi vào hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 vẫn đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế hộ gia đình, trang trại, hỗ trợ đắc lựa cho kinh tế hộ, trang trại phát triển.

HTX thực hiện đúng vai trò của mình là chủ thể kết nối hộ sản xuất với nhà phân phối sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Điều này hộ sản xuất riêng lẻ khó thực hiện hoặc có thể thực hiện nhưng hiệu quả không cao.