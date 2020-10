Hưng Yên: Nuôi cá đặc sản trên sông, trồng cây có múi, nông dân liên kết thu tiền tỷ

Tại huyện Khoái Châu, những năm qua, Hội ND huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội ND huyện Khoái Châu cho biết: Hội ND huyện Khoái Châu có 25 cơ sở Hội, 31.546 hội viên sinh hoạt ở 114 chi hội, trong đó có 3 chi hội và 4 tổ hội nghề nghiệp. Nhờ tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp nhiều nông dân nơi đây đã có thu nhập cao.



Nhờ mô hình liên kết nuôi cá lồng đặc sản trên sông, nhiều nông dân Hưng Yên có thu nhập cao. Ảnh: Thu Hà

Điển hình là: Chi hội nuôi trồng thủy sản (Hội ND xã Hàm Tử) gồm 21 thành viên, với diện tích trên 2 mẫu ao, hồ, doanh thu 7 tỷ đồng/năm; Chi hội VAC (Hội ND xã Dân Tiến) gồm 48 thành viên, diện tích 58 mẫu ao, thu nhập 6,4 tỷ đồng/năm và Chi hội trồng cây có múi (Hội ND xã Dân Tiến) gồm 37 thành viên, diện tích canh tác trên 30 mẫu, cho thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm. Tổ hội trồng cây giống Hội ND xã Ông Đình gồm 32 thành viên, diện tích canh tác 28 mẫu, cho thu nhập 3,6 tỷ đồng/năm...

Bà Trần Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: 5 năm qua, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên trực tiếp tham gia tư vấn, hướng dẫn thành lập mới được 53 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác, 29 chi hội nghề nghiệp, 72 tổ hội nghề nghiệp. Hội ND các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 4.170 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 314.940 lượt hội viên nông dân,... Các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tín chấp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh Hưng Yên quản lý hiệu quả hơn 79 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 2.207 hộ vay theo 121 dự án nhóm hộ.

Hoạt động của phong trào đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất tập trung, ứng dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất như vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở Phù Cừ, Yên Mỹ, cây ăn quả ở Văn Giang, Khoái Châu, TP.Hưng Yên, Kim Động; chăn nuôi gia súc ở Văn Lâm, Kim Động, Ân Thi; nuôi thủy sản, nuôi cá đặc sản, nuôi gia cầm ở Tiên Lữ, Yên Mỹ…