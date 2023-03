Ngày 21/3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong năm 2022. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì.