Jint "Không có King Media thì không có em ngày hôm nay"

JinT (tên thật là Ngọc Trâm) được biết đến là một cô gái đa tài cùng khả năng nói chuyện duyên dáng thu hút lượng lớn khán giả mỗi khi cô phát LIVE. Ngoại hình xinh đẹp, khả năng rap lôi cuốn, bắt nhịp "siêu đỉnh" cùng với lối dẫn dắt câu chuyện vô cùng duyên dáng, JinT là điểm sáng mới cho ngành giải trí Việt, nổi bật là TikTok LIVE.



(ID TikTok: chishikataa).

Cô gái đa tài

JinT vừa mới bắt đầu livestream trên nền tảng TikTok chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bằng khả năng rap và nhảy, cách nói chuyện lôi cuốn và năng lượng tích cực của JinT mỗi khi cô nàng xuất hiện trên phiên LIVE thu hút lượng lớn người xem và theo dõi.

JinT ( ID TikTok: chishikataa ).

JinT hiện đang theo học tại trường Đại học Thái Bình Dương. Cô nàng đã từng tham gia và đạt nhiều thành tựu trong các cuộc thi tài năng do trường tổ chức như giải Ba cuộc thi "I Shine Tôi Toả Sáng", giải Ba cuộc thi âm nhạc đêm trung thu,…



JinT còn là idol xuất sắc khi đạt giải thưởng cao nhất - Quán Quân của cuộc thi tài năng trẻ "The Talent of KingMe" do CN KING MEDIA tổ chức vào tháng 12 năm 2023.



Với ngoại hình bắt mắt và khả năng trình diễn nổi bật qua đêm diễn, JinT không khỏi xúc động, cô nàng bày tỏ: "Em thực sự không nghĩ mình sẽ được vào chung kết và càng không nghĩ mình sẽ được vị trí Quán Quân, em chỉ biết cố gắng nhiều nhất có thể để những gì mình nhận lại là xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ em để em đạt được vị trí quý giá này".

JinT rạng ngời ở tuổi 21 xuất sắc với vị trí Quán quân "The Talent of KingMe".

Mong muốn một cộng đồng tích cực

JinT thừa nhận rằng hiện tại cô vẫn đang cố gắng từng ngày, chau chuốt hơn về hình ảnh, luôn bắt nhịp thay đổi bản thân để mang đến những phiên LIVE tích cực và hấp dẫn cho người xem. JinT biết rằng phải chăm chỉ hơn nữa thì người xem mới có thể công nhận mình nhiều hơn được.

JinT chia sẻ: "Em yêu thích công việc này, muốn theo đuổi và chinh phục cái mới, em luôn đặt ra mục tiêu cho công việc của mình. Từ khi biết đến công việc này, bản thân em đã có nhiều điều đổi mới, em kết nối được nhiều người hơn, và đặc biệt, em đã có thể làm từ thiện được nhiều hơn vì công việc này đã cho em nguồn thu nhập để em có thể tran trải gửi gắm tình yêu thương với những mảnh đời khó khăn. "

JinT thăm hỏi, hỗ trợ những người vô gia cư.

Gần đây, JinT còn thực hiện các dự án mới như tự sáng tác, viết lời các bản rap mang phong cách của cô. Khán giả khen cô nàng luôn giữ được sự trẻ trung, mang đến nhiều năng lượng tích cực.

Thông qua việc tự sáng tác, sản xuất các clip ngắn thể hiện tài năng nhảy của mình trên kênh TikTok, JinT đã đạt được lượng người hâm mộ khá cao với hơn 40.000 người theo dõi và trung bình hơn 50 người xem LIVE.

JinT nhận được đông đảo sự yêu mến.

Đến thời điểm hiện tại, JinT dẫu chưa phải là cái tên "bùng nổ" trên nền tảng TikTok, đặc biệt là TikTok LIVE, nhưng cô nàng vẫn là một màu sắc rất đặc biệt, rất riêng, có lượng người xem và theo dõi "cứng" với một ekip xây dựng hình ảnh chỉn chuchuyên nghiệp.