Ngày 17/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công huyện Lập Thạch đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản ở cửa hàng điện thoại sau 17 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định là Triệu Văn Thắng (SN 1998, xã Triệu Đề).

Theo cơ quan công an, khoảng 21 giờ 30 ngày 15/4/2022, Công an huyện Lập Thạch nhận được tin báo của Công an xã Triệu Đề về việc, khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, tại cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại của chị Lưu Thị Nga (SN 1991, ở thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đề) bị 1 đối tượng lạ mặt, đội mũ bảo hiểm loại trùm đầu, sử dụng 1 dao gọt quả đe dọa, khống chế, cướp số tiền mặt trị giá khoảng 48 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Triệu Văn Thắng đội mũ bảo hiểm loại trùm kín đầu, cầm dao rồi xông vào cửa hàng điện thoại đe dọa, cướp tài sản tối 15/4. Ảnh chụp màn hình

Clip: Đối tượng cầm dao, xông vào cửa hàng điện thoại cướp tài sản trên địa bàn xã Triệu Đề

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án mạnh động, liều lĩnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, Công an huyện Lập Thạch đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường vụ án để tiến hành hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đối tượng bị bắt sau 17 giờ gây án. Ảnh: CAVP

Sau khi xác định sơ bộ phương thức, thủ đoạn, hướng tẩu thoát của đối tượng, Công an huyện đã tổ chức các tổ công tác tiến hành truy vết nóng; rà soát, trích xuất hệ thống camera an ninh của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và hộ gia đình, từng bước dựng chân dung đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Đồng thời, tiến hành rà soát, gọi hỏi toàn bộ các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn nhằm nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau 17 giờ rà roát, xác minh, khoanh vùng đối tượng, đến khoảng 15 giờ ngày 16/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng Triệu Văn Thắng,

Quá trình đấu tranh, Triệu Văn Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Triệu Văn Thắng.