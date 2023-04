Kỵ sĩ không đầu Dullahan: Bóng ma mang điềm báo về cái chết

Trong bóng tối mờ mịt, tiếng ngựa hí văng vẳng, rên rỉ những tiếng thét thê lương. Từ xa hai ngọn lửa đỏ như máu nổi lên giữa màn đêm sâu thẳm rồi dần lộ diện một hình hài khiến thiên hạ phải khiếp sợ. Đó là hình ảnh một kỵ sĩ cưỡi ngựa với chiếc đầu được cầm trên tay, khi miệng hắn nở nụ cười ma quái là lúc con người phải đối mặt với Tử thần, sắp sửa nhận một kết cục bi thảm, quằn quại trong đau đớn. Người đời gọi sinh vật đó là Dullahan.

Oan hồn chất chứa thù hận của người kỵ sĩ

Dullahan hay còn gọi là kỵ sĩ không đầu là một nhân vật trong thần thoại Celtic, thường xuất hiện trong các truyền thuyết cổ tại các vùng quê thuộc Ireland. Dullahan là hiện thân của quỷ dữ, có giới tính nam nhưng ở một số dị bản khác thì là nữ giới. Mỗi khi bóng ma này xuất hiện, con người sẽ phải từ giã cõi đời, chịu muôn vàn thống khổ.

Truyền thuyết kể lại rằng Dullahan vốn xuất thân từ người lính chết trận với nhiều oán khí tích tụ, không thể siêu thoát nên lang thang trên dương gian hàng đêm để hại người. Có rất nhiều phiên bản khác nhau về nguồn gốc của nhân vật này. Chuyện về kỵ sĩ không đầu đã có từ rất lâu.

Ở nước Anh vào thế kỷ 14 có bài thơ miêu tả về người hiệp sĩ xanh bị Gawain chặt đầu. Một năm sau hiệp sĩ xanh đã trở lại với cái đầu cầm trên tay và đến đấu trường quyết chiến với Gawain trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của người dân.

Câu chuyện của người Scotland thì kể về người đàn ông có tên Ewen. Trong một cuộc tranh chấp giữa thành viên gia tộc tại Glen Cainnir trên đảo Mull, Ewen đã thua cuộc và bị chặt đầu. Từ đó, bóng ma của Ewen cưỡi trên lưng ngựa thường xuất hiện khắp mọi nơi khi đêm xuống, ám ảnh cư dân vùng Glen Cainnir.

Người Mỹ thì có một câu chuyện khác: kỵ sĩ không đầu vốn là một anh lính chiến đấu cho quân đội Hoàng gia Anh trong cuộc chiến Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Năm 1776, người lính qua đời khi đầu của anh bị bắn bởi đạn bác và vỡ nát, đứt lìa khỏi cổ. Cái xác không đầu của người kỵ sĩ được chôn tại nhà thờ trong ngôi làng nhỏ có tên Sleepy Hollow.

Kể từ đó, bóng ma của anh lính lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm cái đầu bị mất của mình. Oan hồn đó thường xuất hiện khi bóng tối buông xuống, cầm theo một chiếc đèn lồng đỏ rực.

Sứ giả của Thần chết

Dullahan được miêu tả là một người đàn ông mang áo giáp sắt, có thân hình cao lớn với chiều cao khoảng hơn 6m, hắn thường cưỡi trên lưng một con ngựa không có dây cương. Trên tay phải của hắn cầm chiếc đầu của mình, tay trái thì nắm lấy chiếc roi là cột sống của con người.

Chiếc đầu của hắn trông rất gớm ghiếc, xương xẩu và phát ra mùi hôi thối với đôi mắt đỏ rực cùng cái miệng nở nụ cười kỳ dị. Cái đầu đó được dùng như một chiếc đèn soi đường, tựa như chiếc đèn lồng máu, hai con mắt đỏ sẽ đảo qua đảo lại trong bóng đêm để tìm kiếm con mồi.

Khi màn đêm đến, Dullahan sẽ xuất hiện gieo rắc tai ương cho nhân loại. Hắn chu du khắp mọi vùng miền trên lưng con ngựa đen. Ngựa của hắn đôi khi lộ diện mà không có đầu và kéo theo chiếc xe bốn bánh chở cỗ quan tài có nhiều đầu lâu cùng nến với bánh xe làm từ xương người và vỏ xe được bọc bởi da của người chết.

Bất cứ ai nhìn thấy Dullahan đều bị quất roi vào mắt, bị hắn moi mắt và tra tấn cho đến chết. Hắn dừng ở đâu, nơi đó sẽ có người qua đời. Một khi hắn gọi tên nạn nhân thì kẻ đó sẽ chết chỉ trong vòng vài ngày. Dullahan ẩn chứa một quyền năng đáng sợ, khi vó ngựa dừng chân hắn sẽ hét to tên “con mồi” hắn săn lùng và hút cạn sinh lực của người đó.

Vì vậy mà dân gian thường truyền tai nhau rằng muốn tránh Dullahan thì vào dịp lễ hội Crom Dubh diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, người dân phải ở nhà không được đi ra ngoài vào tối muộn. Tất cả phải khóa chặt cửa và ở yên, cầu nguyện trong nhà khi đêm về.

Tuy nhiên mỗi khi Dullahan xuất hiện thì không có thứ gì ngăn cản được hắn, nơi nào hắn đến gần thì các loại khóa, các cửa đều tự động mở ra. Thế nên khi gặp hắn người dân phải ném vài đồng vàng dưới chân Dullahan bởi vì hắn rất sợ vàng.

Ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng

Từ nhân vật trong truyền thuyết thời Trung Cổ, Dullahan dần “xâm nhập” ảnh hưởng đến văn hóa và tinh thần của nhân loại. Hình tượng kỵ sĩ không đầu xuất hiện trong các tác phẩm văn học và điện ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình hay trò chơi điện tử.

Nổi tiếng trong số đó là truyện ngắn The Legend of Sleepy Hollow viết vào năm 1820 của tác giả Washington Irving. Tác phẩm này sau được chuyển thể thành phim hoạt hình The Adventures of Ichabod and Mr. Toad do Disney sản xuất năm 1949, chuyển thể thành phim điện ảnh Sleepy Hollow năm 1999 do Tim Burton đạo diễn.

Hãng Fox cũng dựa theo truyện ngắn kinh điển này để dựng nên series phim truyền hình ăn khách Sleepy Hollow.

Dullahan - kỵ sĩ của bóng đêm, kẻ tồn tại trong những câu chuyện cổ đã ám ảnh đến đời thực, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa nghệ thuật của loài người với những tác phẩm kinh dị kinh điển khiến con người chìm trong sợ hãi.