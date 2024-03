Lên mạng kiếm triệu view, công nhân “tăng ca” thời 4.0

Công nhân “tăng ca” nhờ công nghệ để mưu sinh. Clip: Trung Hiếu

Ráo mồ hôi là hết tiền, công nhân tìm việc để “tăng ca” thời 4.0

Chập choạng tối một ngày cuối tháng 3, phóng viên ghé xóm trọ tại tổ dân phố Núi Hiểu, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trở về căn phòng với ánh đèn le lói sau ngày đi làm dài ở công ty, chị Triệu Thị Thảo My (26 tuổi, quê Tuyên Quang) lại tất bật đóng gói các sản phẩm được tiếp thị liên kết trên TikTok để chuẩn bị vận chuyển cho khách hàng.

Đi làm công nhân được 8 năm nhưng cuộc sống của chị My vẫn bấp bênh. Tận dụng kênh TikTok cá nhân có hơn 38.000 lượt theo dõi, chị đã tìm hiểu hình hình thức tiếp thị liên kết TikTok để kiếm thêm thu nhập từ việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội.

Tan ca làm, chị My đóng gói các sản phẩm để chuẩn bị vận chuyển cho khách hàng. Ảnh: Trung Hiếu

Cô gái sinh năm 1998 chia sẻ: “Các sản phẩm mà mình đã từng sử dụng rồi và cảm thấy nó có chất lượng tốt thì mình mới tiếp thị những sản phẩm đấy. Công việc này mình cũng vừa mới làm được 2 - 3 tháng thôi, thường giúp mình kiếm thêm được khoảng từ 400.000 - 500.000 đồng một tháng”.

Tâm sự với phóng viên Dân Việt, chị My cho biết chưa khi nào chị cảm thấy đồng lương của mình so với mức chi tiêu lại cách xa nhau đến vậy, đó cũng là lý do khiến cô gái 26 tuổi phải làm thêm công việc “tay trái”. “Trước đây thì mình không phải lo về tài chính lắm, cứ kiếm được bao nhiêu thì tiêu cho bản thân bấy nhiêu thôi. Nhưng hiện tại, bố mình đang phải điều trị ở bệnh viện K, nên mình là lao động chính trong nhà, mình cần cố gắng có thêm một khoản thu nhập khác để lo cho bố”.

Ngoài việc tiếp thị liên kết TikTok, chị My còn tranh thủ livestream để bán hàng vào thời gian rảnh. Ảnh: Trung Hiếu

“Mình làm công nhân thì mức lương mỗi tháng chỉ dao động từ 7 đến 10 triệu đồng là cao, đấy là tăng ca nhiều. Tiền trọ của mình ở mức 1,7 triệu đồng/tháng. “Ngoài ra, còn tiền ăn uống, điện nước cần phải chi trả. Cộng với tiền xăng xe đi lại các thứ nữa, dạo này thì mình cũng thường xuyên đi đi về về giữa Bắc Giang và Hà Nội để chăm bố nên là thu nhập thì làm ra bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, cũng không để dành được. Bố mình phát hiện ra bệnh từ tháng 6 âm lịch năm ngoái, đến nay tiền điều trị phải rơi vào khoảng hơn 200 triệu đồng rồi”, chị My tiếp lời.

Ngoài việc tiếp thị liên kết TikTok, chị My còn tranh thủ livestream (phát trực tiếp) để bán hàng trên nền tảng này vào một tiếng nghỉ trưa ở công ty. “Cái livestream nhiều người xem nhất của mình là cũng có đến 2.000 mắt xem, nhưng mà thời gian thì không có nhiều, nên mình dự định nếu trong tương lai bán được nhiều hàng trên TikTok hơn thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc livestream”.

Công nhân dùng TikTok: Xả stress rồi… kiếm tiền

17 tuổi, chị Nguyễn Thúy An (Long Thành, Đồng Nai) bắt đầu đi làm công nhân, đến nay chị đã có 14 năm kinh nghiệm sản xuất xe đạp. Hàng ngày, thời gian làm việc tại công ty của chị An kéo dài từ 7 giờ sáng tới 11 giờ trưa và từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 chiều.

Với mong muốn xả stress sau giờ làm việc và tương tác với bạn bè, chị An quyết định lập kênh TikTok cá nhân: “Các video mà tôi đăng tải chủ yếu nói về cuộc sống của công nhân. Bản thân tôi chứng kiến và thấu hiểu nhiều hoàn cảnh vất vả khi đi làm, bi cũng có, hài cũng có, nên tôi sáng tạo các video với mục đích giải trí, đồng thời chia sẻ với người công nhân đi làm mà gặp hoàn cảnh khó khăn, không thể tâm sự cùng ai”.

Hiện tại, tài khoản TikTok của chị An đã thu hút hơn 220.000 lượt người theo dõi. Chị An cho biết, mỗi ngày chị thường làm được 2 video để đăng tải lên TikTok: “Tranh thủ giờ nghỉ giải lao ở công ty thì tôi sẽ quay luôn. Các đồng nghiệp ở công ty tôi đều rất đoàn kết, hòa đồng. Họ rất quý mến tôi, tôi suy nghĩ ra ý tưởng gì để quay mà rủ họ quay chung thì mọi người cũng nhiệt tình ủng hộ và hợp tác. Các công đoạn như quay, dựng thì đa phần đều do tôi tự thực hiện”.

Theo chị An, các đồng nghiệp luôn nhiệt tình hỗ trợ và tham gia sản xuất video cùng chị. Ảnh: NVCC

Theo chị An, mức lương đi làm công nhân không thể đủ để chị trang trải cuộc sống. Do đó, chị tranh thủ bán hàng trực tuyến trên TikTok để kiếm thêm thu nhập. Chị nói: “Đối tượng khách hàng của tôi gồm công nhân cùng công ty hay những người yêu thích các video tôi làm rồi họ mua hàng ủng hộ. Thời gian đầu, kênh của tôi chưa có nhiều người biết đến nên số lượng hàng bán được cũng rất ít. Sau một vài video có lượt xem cao thì nhiều người biết đến tôi hơn, người mua hàng cũng vì thế mà tăng lên”.

Nhờ công việc bán hàng trực tuyến, chị An thu về 60 - 70 triệu đồng/tháng. Chị An tâm sự: “Từ công ty về tới nhà là 18 giờ, tôi thường dành 2 - 4 tiếng buổi tối để bán hàng trực tuyến. Những mặt hàng tôi bán trên TikTok chủ yếu là các sản phẩm làm đẹp cho chị em phụ nữ. May mắn tôi có người chồng luôn ủng hộ và chia sẻ công việc nhà. Lúc bán hàng thì mỗi người một việc, tôi tư vấn, nhận đơn, trả lời khách hàng còn chồng tôi thì đóng gói sản phẩm để vận chuyển”.

Khi được hỏi về mong muốn của bản thân, nữ công nhân 31 tuổi chia sẻ: "Mong muốn của tôi là các video tôi đăng tải được mọi người biết đến nhiều hơn, giúp mọi người có giây phút thư giãn và nếu may mắn nhận được sự yêu thích của mọi người thì cũng ủng hộ tôi bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Nếu kênh phát triển, tôi bán được nhiều sản phẩm thì bản thân tôi cũng rất muốn thử sức thêm ở lĩnh vực livestream bán hàng".