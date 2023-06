Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 11/6 chính xác nhất

Phường Kim Sơn, xã An Sinh, xã Tân Việt

Phố Trần Phú, Xã Quảng Tân, Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Lợi cũ

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa; xóm Chợ Rộc, xã Tiền An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-11 13:00:00.000

2023-06-11 18:00:00.000