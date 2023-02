Lịch phát sóng trực tiếp vòng 2 V.League 2023: Tâm điểm Hà Nội FC vs Công an Hà Nội Lịch phát sóng trực tiếp vòng 2 V.League 2023: Tâm điểm Hà Nội FC vs Công an Hà Nội

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 2 V.League 2023, theo đó ngày hôm nay (7/2) có 2 trận đấu, ngày mai (8/2) có 3 trận đấu. Vào ngày 9/2, 2 trận đấu còn lại sẽ diễn ra với tâm điểm là cuộc đọ sức giữa ĐKVĐ Hà Nội FC với Công an Hà Nội.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 2 V.League 2023 Vào 18h hôm nay, trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa sẽ tiếp đón SLNA. Lúc này, tinh thần của Thanh Hóa đang thăng hoa sau khi họ đánh bại Khánh Hòa ở lượt trận mở màn. Về phía SLNA, việc không có được chiến thắng trận ra quân khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn. Phải chơi trên sân khách của đội bóng hàng xóm là áp lực không nhỏ dành cho SLNA. Mặc dù vậy, với thực lực của mình, SLNA đủ khả năng hướng tới một kết quả tốt khi Thanh Hóa cũng không hoàn toàn vượt trội về năng lực chuyên môn. Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trước Thanh Hóa. Ảnh: VPF Cũng trong ngày hôm nay, vào lúc 18h, Topenland Bình Định đọ sức với Khánh Hòa. Cả 2 đội đều đã thua ở vòng đầu tiên nên họ càng phải thể hiện quyết tâm cao và tránh bị tụt lại phía sau từ quá sớm. Trận thua đậm 0-5 trước Công an Hà Nội là thất bại đáng quên với Topenland Bình Định. Tuy vậy, do Công an Hà Nội quá mạnh với nhiều ngôi sao nên thực lực của Topenland Bình Định chưa thể được đánh giá đúng mức. HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ phải tìm cách để giúp các học trò nhanh chóng vượt qua cú sốc này để tìm kiếm niềm vui chiến thắng. Khánh Hòa là tân binh V.League và với lực lượng ở mức trung bình, nhiệm vụ hàng đầu của họ đương nhiên là trụ hạng. Mỗi trận đấu đều mang tính "chung kết" với Khánh Hòa và mục tiêu của họ khi làm khách trước Topenland Bình Định có lẽ là giành 1 điểm. 3 trận đấu ngày 8/2 Vào ngày 8/2, Becamex Bình Dương chơi trên sân nhà gặp HAGL vào lúc 17h. Ở trận đấu ra quân, Becamex Bình Dương đã đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc trước Hải Phòng dù dẫn trước 2 bàn. Mặc dù vậy, đội bóng đất Thủ có thể hài lòng khi tân binh Rimario đã nhanh chóng tạo dấu ấn với cú đúp bàn thắng. Với HAGL, họ chơi khá nhạt nhòa ở trận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Việc nhiều ngôi sao ra đi khiến HAGL dường như bị suy yếu và họ sẽ không dễ có điểm trước một Becamex Bình Dương sở hữu hàng công khá mạnh với Rimario và Tiến Linh. Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng dù là chủ nhà nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thép Xanh Nam Định. Việc có được chiến thắng vào phút chót ở trận đầu tiên giúp Thép Xanh Nam Định hưng phấn và rất tự tin vào một thắng lợi nữa. Tại sân Thống Nhất, TP.HCM sẽ đọ sức với Hải Phòng. Trận đấu này khá cân bằng và nhiều khả năng kết thúc với tỷ số hòa. Tâm điểm Hà Nội FC vs Công an Hà Nội ngày 9/2 Vào 18h ngày 9/2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Viettel trên sân nhà. Cả 2 đội bóng này đều đã hòa ở trận đầu tiên và mục tiêu của họ là giành kết quả tốt hơn tại vòng 2. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có mục tiêu trụ hạng nên mỗi trận đấu tại sân nhà đều rất quan trọng với họ. Với Viettel, trận hòa trước Hà Nội FC giúp họ tự tin hơn để hướng tới chiến thắng. Viettel được coi là ứng cử viên vô địch nên họ rất cần tích lũy điểm ở giai đoạn một để tạo lợi thế trước khi bước vào giai đoạn hai. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 2 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC là ĐKVĐ của giải và dù để một số cầu thủ ra đi trước mùa giải 2023, họ vẫn thể hiện được sức mạnh. Trong trận đầu tiên, Hà Nội FC đã chơi rất hay và không thể thắng Viettel một cách đáng tiếc. Về phía Công an Hà Nội, sau khi lên hạng, họ đã chiêu mộ vô số ngôi sao. Ngay lập tức, hiệu quả được phát huy khi đội bóng này thắng đậm Topenland Bình Định ở vòng mở màn. Không phải ngẫu nhiên, Công an Hà Nội được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. Sức mạnh của thế lực mới Công an Hà Nội sẽ được kiểm chứng ở cuộc so tài với Hà Nội FC. Đây là trận đấu được dự đoán rất hấp dẫn khi cả 2 đội bóng đều có khả năng tấn công xuất sắc. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng và nhiều khả năng, kinh nghiệm dày dạn hơn có thể giúp Hà Nội FC tạo ra sự khác biệt. Lịch thi đấu vòng 2 V.League. Ảnh: VPF Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc: "V.League 2023 kịch tính, khó lường ngay từ vòng 1" 06/02/2023 15:10

HAGL ra quân tại V.League 2023, HLV Kiatisak gửi lời cảm ơn... VPF 04/02/2023 08:10