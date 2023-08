Ông Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, Liên hoan Văn nghệ nông dân tỉnh An Giang lần thứ V năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023); mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; chào mừng thành công sự kiện quan trọng của giai cấp nông dân tỉnh An Giang đã tổ chức thành công của Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh đó, với mục đích nhằm đẩy mạnh phong trào và nâng cao các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong nông dân gắn liền với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nông dân. Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó trong hội viên nông dân, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp.

Xôi nổi các tiết mục văn nghệ của các đội đêm khai mạc. Ảnh: Hồng Cẩm

Đây cũng là điều kiện để nông dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất; tạo sự gắn kết giữa nông dân các địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ trong hội viên, nông dân ngày càng phát triển.



Qua đó phát huy được giá trị của những bài dân ca, hò, vè, những bài hát truyền thống của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của nhân dân ở nông thôn.

Liên hoan văn nghệ cũng là điều kiện để nông dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Ảnh: Hồng Cẩm

Liên hoan văn nghệ nông dân tỉnh An Giang lần thứ V năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến ngày 4/8), với các nội dung thi diễn: đơn ca, song ca, top ca, tiểu phẩm hoặc chập cải lương.

Tham gia Liên hoan lần này có 11 đội văn nghệ của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham dự, với trên 43 tiết mục, và 221 thí sinh.

Tối 4/8, Ban tổ chức sẽ bế mạc trao giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc.