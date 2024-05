Liên Hợp Quốc tuyên bố nạn đói ở Gaza

Lương thực ít ỏi được phân phát cho người dân ở Gaza. Ảnh: Arynews.

Kể từ giữa tháng 3, Liên Hợp Quốc cho biết nạn đói "sắp xảy ra" ở Gaza, nhưng vẫn chưa chính thức tuyên bố rằng họ tin rằng nạn đói đã tấn công lãnh thổ này.

Tuy nhiên, Cindy McCain, giám đốc người Mỹ của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP), vừa tuyên bố rằng những thường dân bị mắc kẹt ở khu vực bị cô lập nhất của Gaza đã đến bờ vực nạn đói.

"Thật kinh hoàng" - McCain nói với chương trình "Gặp gỡ báo chí" của NBC trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 4/5. "Có nạn đói - nạn đói toàn diện - ở miền bắc và nó đang di chuyển về phía nam".

Bà cho biết lệnh ngừng bắn và tăng cường viện trợ qua các tuyến đường bộ và đường biển là điều cần thiết để đối phó với thảm họa nhân đạo đang gia tăng ở Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người.

Israel, quốc gia kiểm soát lối vào Gaza chưa bình luận về tuyên bố trên, và cho biết họ đang bắt đầu cho phép thêm thực phẩm và viện trợ nhân đạo khác thông qua các tuyến đường bộ.

Một quan chức nhân đạo giấu tên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Gaza nói với hãng tin AP rằng việc chuẩn bị trên thực địa cho tuyến đường biển mới đang đi đúng hướng để cung cấp nhiều thực phẩm thuốc men hơn vào đầu hoặc giữa tháng Năm, là lúc quân đội Mỹ dự kiến xây dựng xong bến tàu nổi trị giá 320 triệu USD do USAID tài trợ để tiếp nhận các chuyến hàng.

Quan chức USAID cho biết việc tăng cường cung cấp viện trợ trên tuyến đường biển do Mỹ hậu thuẫn sẽ được thực hiện dần dần khi các nhóm viện trợ kiểm tra việc phân phối và sắp xếp an ninh cho nhân viên cứu trợ. Hiện USAID có những lo ngại về an ninh đối với việc xây dựng bến tàu được thực hiện trong khu vực xung đột.

Tuy nhiên, viện trợ qua tuyến đường biển, một khi đi vào hoạt động, vẫn chỉ phục vụ được một phần nhỏ - nửa triệu người - trong số những người cần giúp đỡ ở Gaza. Các tổ chức viện trợ bao gồm USAID nhấn mạnh rằng việc nhận thêm viện trợ thông qua các cửa khẩu biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn nạn đói.

Những nỗ lực cung cấp viện trợ lương thực cho Gaza đã vấp phải sự phản kháng của Israel và gặp nhiều khó khăn vì các cuộc không kích không ngừng.

Đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế "làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nạn đói do con người gây ra hoàn toàn có thể ngăn chặn được".

Thiếu an ninh là trở ngại lớn trong việc phân phối viện trợ trên khắp Gaza, và ông nhấn mạnh rằng các đoàn xe nhân đạo, cơ sở vật chất và nhân sự cũng như những người gặp khó khăn "không được trở thành mục tiêu".

Ông một lần nữa kêu gọi Israel cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở trên khắp Gaza, bao gồm cả các cơ quan của LHQ

Tổng thư ký Guterres cũng đề cập đến việc các cuộc tấn công của Israel đã "tàn phá" hệ thống y tế trong khu vực, nơi 2/3 số bệnh viện và trung tâm y tế không hoạt động như thế nào, trong khi nhiều cơ sở còn lại bị hư hại nghiêm trọng.

Ông nói: "Một số bệnh viện giờ giống như nghĩa trang", đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về việc phát hiện các ngôi mộ tập thể tại một số địa điểm, bao gồm cả bệnh viện Al-Shifa và Nasser.

Ông cho biết thêm, hơn 390 thi thể đã được khai quật chỉ riêng tại Bệnh viện Nasser và "có những câu chuyện trái ngược nhau xung quanh một số ngôi mộ tập thể này, bao gồm cả những cáo buộc nghiêm trọng rằng một số thi thể được chôn cất đã bị giết một cách bất hợp pháp".