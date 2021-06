'Lộ' hàng loạt biệt thự chục tỷ đồng để cỏ mọc sau 'sốt đất'

Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, nhưng giá bất động sản tại Hà Nội vẫn tăng mạnh. Cá biệt như tại điểm "nóng" phía Tây Hà Nội, giá đất tại các dự án bất động sản liên tục nhảy múa, xác lập kỷ lục mới.



Ghi nhận PV Dân Việt gần đây, những khu đô thị "chết lâm sàng" đã rục rịch khởi động trở lại và đang có mức tăng giá từ 40 - 50%. Nhiều dự án đã được thay tên đổi chủ với những tên gọi mới. Có thể kể đến như Hado Dragon City (Khu đô thị An Khánh – An Thượng) giờ là Hà Đô Charm Villas hay dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony là tên khác của khu đô thị Đại học Vân Canh, giá biệt thự, liền kề đang được chào bán với khoảng giá 100 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, những dự án cũ sống lại như Lideco bắc Quốc Lộ 32, Nam An Khánh của Sudico hay Splendora An Khánh cũng đã thiết lập một mặt bằng giá cao mới. Tại dự án Splendora An Khánh, mức giá đang giao dịch trên thị trường là khoảng 70 – 100 triệu đồng/m2.

Dù mức giá biệt thự, liền kề ở các khu đô thị đang khiến các nhà đầu tư "bỏng tay", nhưng trên thực tế, tại nhiều dự án bất động sản phía Tây này đang tồn tại hàng loạt biệt thự, nhà liền kề không được đưa vào sử dụng, đang để bỏ hoang.

Nhiều biệt thự, nhà liền kề Khu đô thị Nam An Khánh đang bỏ hoang nhiều năm. (ảnh T.K)

Ghi nhận PV Dân Việt vào tháng 5, tại khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, hà Nội), trái ngược với khu chung cư nhộn nhịp, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề được xây dựng hơn 10 năm nay tại dự án này nhưng vẫn không một bóng người vào ở. Nhiều căn biệt thự rêu cỏ mọc um tùm, phía bên trong đầy các loại rác, thậm chí có cả kim tiêm.

Theo người dân sống gần khu đô thị Nam An Khánh cho biết, các căn biệt thự, nhà liền kề được xây dựng thô lên từ lâu nhưng không ai đến ở. Dù có giá bán trên thị trường từ 10 đến hàng chục tỷ đồng nhưng những căn biệt thự này lại đang để bỏ hoang…

Giá biệt thự, liền kề Khu đô thị Nam An Khánh đang rao bán trên thị trường giá hàng chục tỷ đồng nhưng đang bỏ hoang, để cỏ mọc. (ảnh T.K)

Tương tự như khu đô thị Nam An Khánh, hàng loạt căn biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị Ledico (ở Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) bỏ hoang. Giá bán các căn biệt thự, liền kề bỏ không tại khu đô thị này rẻ nhất cũng khoảng 10 tỷ đồng.

Hàng loạt biệt thự khu đô thị Lideco đang bị bỏ hoang nhiều năm.

Bên trong căn biệt thự bỏ hoang.

"Kịch bản" tương tự như 2 khu đô thị trên cũng đang xảy ra ở một số dự án khác như: khu đô thị Vân Canh (huyện Hoài Đức), khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm). Tỷ lệ người ở ở tại các khu đô thị này còn vắng và đa số căn biệt thự, nhà liền kề xây dựng theo quy hoạch thì đang bỏ hoang… gây lãng phí.