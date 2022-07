Cá chốt là cá gì?

Ở miền Tây, những cơn mưa đầu mùa mang theo sự tốt tươi cho hàng me, là me non đâm chồi mơn mởn với vị chua thanh và hương thơm riêng biệt. Theo con nước mùa mưa, cá chốt cũng ôm bụng trứng theo kênh rạch vào đồng tìm chỗ sinh sản. Thành ra, người miền Tây lại có món đặc sản từ loài cá trước chuyên chế biến các món ăn của nhà nghèo.



Cá chốt trứng - Loài cá chuyên chế biến các món ăn của nhà nghèo vùng sống nước. Ảnh minh họa: IT



Đặc biệt vùng Cà Mau đất mũi, cá chốt có rất nhiều trên các dòng sông nước lợ hay vuông tôm quảng canh của bà con nơi đây. Tới mùa mưa, loài cá này đi theo bầy tìm nơi đẻ trứng. Chỉ cần quăng lưới, đặt lợp là đủ ăn cả ngày.



Cá chốt còn được mệnh danh là một trong số những loài cá có thịt thơm ngọt nhất ở miền Tây, có thể chế biến ra rất nhiều món ngon chiều lòng thực khách từ mọi nơi.

Là một loài cá thuộc nhóm cá da trơn với kích thước không lớn nhưng cá chốt mang đặc trưng riêng. Hương vị cá thơm ngon ngay từ lớp da. Cá nhỏ nhưng lớp da rất dai, phần thịt chắc ngọt. Trứng cá thơm ẩn bên trong bụng mỡ vàng ươm béo ngậy mà không hề ngán.

Cá chốt lá me non, loại cá làm nên đặc sản níu chân du khách khi tới miền Tây. Ảnh: baocamau.com.vn

Cá chốt có thể được chế biến theo nhiều kiểu như làm mắm, kho tiêu, kho sả ớt, chiên bột hay hơn cả là nấu canh chua,.... Canh chua cá chốt là me non lại đặc biệt chiếm ưu thế đối với tất cả những ai từng thưởng thức qua.

Cá chốt sau khi sơ chế sạch được đảo chung với sả ớt bằm đã phi thơm, nêm thêm gia vị thông thường rồi đun trên lửa nhỏ khoảng 10 phút cho ngấm. Sau đó nấu một nồi nước sôi vừa đủ với khẩu phần gia đình. Lá me non rửa sạch sẽ bỏ vào nồi nước sôi rồi mới cho cá đã đảo vào để cá không bị tanh. Với cách làm vô cùng đơn giản đã có ngay nồi canh chua thơm ngon giải nhiệt cho ngày hè oi bức.

Cùng giải nhiệt mùa hè với canh chua cá chốt nấu với lá me non. Ảnh minh họa: IT

Không mất quá nhiều thời gian nhưng cả gia đình đã có ngay một bữa ăn thanh mát và cực kỳ ngon miệng. Vị chua dịu cùng hương thơm ngai ngái thanh thanh của lá me được quyện hòa với vị chắc ngọt của thịt cá và trứng cá bùi bùi ngậy ngậy.

Cá chốt trước đây từng được coi như món ăn nhà nghèo vì hầu hết người nông dân vùng quê tự kiếm tự ăn rồi chia nhau do quá nhiều. Nhưng ngày nay, khai thác quá mức khiến lượng cá giảm đi. Bên cạnh đó, nhờ vào đặc trưng hương vị của thịt cá mà loài cá trở thành một trong những đặc sản xứ miệt vườn, du khách nào cũng phải xiêu lòng.