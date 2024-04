Loại lá đắng, ít người biết, có tác dụng giảm mỡ máu, tiểu đường, trộn gỏi cá lóc cực ngon

Sầu đâu là loại lá có vị đắng nhưng chính điều này lại giúp cho sầu đâu trở thành tác nhân chống lại bệnh tiểu đường.

Nhai một vài lá sầu đâu khi bụng đói hoặc đun sôi vài lá và uống nước lá sầu đâu sẽ giúp giảm lượng đường trong máu.

Theo các nghiên cứu đã chứng minh loại lá này mang lại hiệu quả cao trong việc giảm bớt nồng độ glucose trong cơ thể.

Chị Nguyễn Trung Thu - ảnh do NVCC

Ngoài việc dùng như một vị thuốc, loại lá này còn được dùng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn, đặc biệt là món gỏi cá lóc nướng lá sầu đâu.

Món này ăn 1 lần sẽ nhớ mãi và chỉ muốn được ăn thêm lần nữa bởi càng ăn càng thấy ngon khi có đủ mặn-ngọt-chua-cay và không thể thiếu vị đắng đặc trưng của lá sầu đâu.

Sự kết hợp giữa vị đắng đặc trưng của lá sầu đâu, vị thơm bùi của cá lóc nướng cùng nhiều nguyên liệu đa dạng mang lại cho món ăn hương vị độc đáo, khó quên.

Chị Nguyễn Thị Trung Thu (34 tuổi) ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cách làm món ăn đậm chất thôn quê này với những nguyên liệu dễ tìm như sau:

Ngoài việc dùng như một vị thuốc, loại lá này còn được dùng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn, đặc biệt là món gỏi cá lóc nướng lá sầu đâu.

Nguyên liệu làm gỏi cá lóc:



- Cá lóc 700gr.

- 2 bó lá sầu đâu.

- 100gr chùm ruột.

- 1 trái xoài sống.

- 1 củ cải cà rốt.

Nguyên liệu để làm món gỏi sầu đâu cá lóc nướng

- 1 trái dưa leo.

- 100gr đậu phộng.

- 150gr me.

- Hành tím. Ớt (nếu ăn cay thì cho vào).

- Sả.

- Gia vị có: muối, đường, nước mắm.

Nướng cá với lá chuối

Cách làm gỏi cá lóc:



- Cá lóc: cho sả vào bụng đem nướng.

- Lần 1: 170 độ trong 20 phút.

- Lần 2: 200 độ trong 10 phút.

Cá lóc nướng bỏ xương

- Lấy ra trở mặt nướng lần 3 là 210 độ trong 10 phút.

- Nướng chín cá xong thì gỡ bỏ xương.

Nấu sốt me

Lá sầu đâu chần qua nước sôi

- Mắm me: 200ml nước nấu cùng me, nên gia vị đường, muối và nước mắm cho mặn mặn, ngọt ngọt và chua chua để chấm và trộn gỏi ( không cần bỏ hạt me, nấu nước sệt sệt là được).

- Xoài, cà rốt cắt sợi vừa ăn, dưa leo bỏ ruột cắt lát vừa. Chùm ruột đập dập.

- Lá sầu đâu rửa sạch, chần qua nước sôi để ráo nước.

- Đậu phộng rang, hành tím phi thơm.

Chuẩn bị trộn gỏi

- Cho tất cả: cá, xoài, cà rốt,dưa leo, lá sầu đâu và chùm ruột đập dập vào thau trộn.

- Cho nước sốt me vào vừa ăn và trộn đều cho thấm.

Trộn đều

- Bỏ ra dĩa và rắc thêm đậu phộng rang kèm hành tím đã phi vàng rồi thưởng thức

Cuốn bánh tráng rất ngon

Chúc các bạn thành công khi chế biến gỏi cá lóc với loại lá này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trung Thu Nguyen thực hiện.