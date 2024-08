Loại rau có vitamin C gấp 21 lần lê, 24 lần táo, giúp đẹp da, tăng cường miễn dịch, hương vị ngon lạ

Mọi người thường nghĩ hoa quả nhiều vitamin C hơn các loại rau. Tuy nhiên, có 1 loại rau "vô địch vitamin C" mà nghe tiếng nó, táo, lê còn ngại.

Hiện nay nhiều người biết đến vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, nâng cao khả năng miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch,…

Vì vậy, nhiều người nhất quyết ăn một số loại trái cây mỗi ngày để bổ sung vitamin C. Thực tế, ngoài táo, lê, cam và các loại trái cây giàu vitamin C, một số loại rau cũng chứa rất nhiều vitamin C.

Hàm lượng vitamin C trong loại rau này nhiều gấp 21 lần quả lê và gấp 24 lần quả táo.

Ví dụ như loại rau ớt xanh này chính là “vua vitamin C”. trong rau quả.

Theo nghiên cứu, cứ 100 gam ớt xanh chứa 84,9 mg vitamin C, 100 gam táo chứa 3,5 mg và 100 gam quả lê chứa 4 mg. Như vậy, hàm lượng vitamin C trong loại rau này nhiều gấp 21 lần quả lê và gấp 24 lần quả táo.

Ăn loại rau giúp bạn đẹp da, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, ớt xanh chứa protein, chất béo, carbohydrate, chất xơ, vitamin A, vitamin E, carotene, niacin, cũng như một lượng nhỏ magiê, canxi, sắt, kẽm, đồng, mangan, kali, phốt pho, natri, selen...

Ăn loại rau giúp bạn đẹp da, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa lão hóa.

Loại rau này là thực phẩm ít calo, ít chất béo, nhiều chất xơ, hàm lượng vitamin A và vitamin C cao, ăn nhiều giúp giảm cân rất tốt.

Ăn ớt xanh có rất nhiều cách như ớt xanh xào thịt, ớt xanh nhồi thịt. Cách phổ biến nhất chính là xào ớt xanh. Loại rau này da mềm, thơm ngon và không gây kích ứng, đặc biệt khi bạn chán ăn, 1 đĩa ớt xanh có thể kích thích vị giác, giúp bạn ăn ngon hơn.

Ăn ớt xanh có rất nhiều cách như ớt xanh xào thịt, ớt xanh nhồi thịt.

Vào mùa hè, hãy cố gắng ăn ít ớt khô và ăn nhiều ớt tươi. Bởi ớt xanh tươi không chỉ có vị cay mà còn chứa nhiều dưỡng chất rất có lợi cho cơ thể.

Mặc dù nhiều người thích ăn loại rau này nhưng do mọi người không rành chế biến nên hương vị không ngon hoặc màu sắc không đẹp mắt.

Nếu bạn muốn ăn loại rau này hãy theo hướng dẫn dưới đây nhé!

Món ăn gợi ý: Ớt xanh xào tỏi



Cách làm:

- Loại bỏ cuống và ruột, hạt của ớt xanh, rửa sạch.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn.

- Lấy 1 chiếc bát nhỏ, thêm nước tương nhạt, dầu hào, muối và bột nêm vào, khuấy đều để tạo thành nước sốt.

- Cho một ít dầu vào nồi, cho ớt xanh vào xào từ từ trên lửa nhỏ một lúc.

- Khi ớt xanh đã vàng một mặt thì lật mặt sau chiên vàng đều hai mặt.

- Cho tỏi băm vào xào chín.

- Đổ nước sốt xào đã chuẩn bị trước vào nồi, đun từ từ trên lửa nhỏ cho đến khi ớt ngấm gia vị, rưới một ít dầu mè lên rồi thưởng thức.

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Hãy nhớ xào ớt xanh trước khi cho tỏi băm vào, nếu không tỏi băm sẽ dễ bị cháy!

- Lượng nước sốt nên được pha theo lượng ớt xanh, chú ý đến tỷ lệ, nếu không hương vị sẽ đậm đà.

Món tỏi và ớt xanh này có vị cay và thơm ngon. Mùi vị ớt xanh kết hợp với hương vị tỏi đậm đà, đảm bảo bạn sẽ thích thú!

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau đặc biệt này!

(Theo Toutiao)