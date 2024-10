Loại rau có vitamin C gấp 6 lần táo, dưỡng dạ dày, bổ sung khí huyết, làm món cuộn ngon, đẹp, lạ

Loại rau này vào mùa thu là thứ bổ dưỡng nhất và cũng vào mùa thu hoạch: Củ sen.

Khi hoa sen tàn là lúc người ta thu hoạch củ sen. Củ sen là loại rau củ được mọi người ưa thích.

Lúc này, củ sen không chỉ có vị giòn, mềm mà còn có vị ngọt, giàu chất dinh dưỡng và giá trị chữa bệnh.

Loại rau này vào mùa thu là thứ bổ dưỡng nhất và cũng vào mùa thu hoạch: Củ sen.

Hàm lượng axit folic có trong loại rau này là là 30,7 microgam trên 100 gam, gấp 5 lần so với táo! Hàm lượng vitamin C có thể đạt tới 19 mg, gấp 6 lần so với táo! Quan trọng hơn, củ sen là loại thuốc bổ và phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi.

Hàm lượng axit folic có trong loại rau này là là 30,7 microgam trên 100 gam, gấp 5 lần so với táo

Loại rau củ này có tác dụng thanh nhiệt, bổ phổi, bổ tỳ, nhuận vị… Đặc biệt thích hợp dùng vào mùa thu hanh khô.

Nhiều người thích dùng củ sen để nấu canh hoặc xào vào mùa thu. Bạn cũng có thể làm món cuộn với da đậu phụ. Món ăn vừa thơm, đẹp, bổ, trẻ em rất thích.

Loại rau củ này có tác dụng thanh nhiệt, bổ phổi, bổ tỳ, nhuận vị…

Món ăn gợi ý: Da đậu phụ cuộn củ sen

Nguyên liệu: Củ sen, cà rốt, thịt heo

Gia vị: Hành tây, gừng, tỏi, hoa hồi, mắc khén, nước tương nhạt, dầu hào, muối, tiêu, dầu mắc khén.

Cách làm:

- Chuẩn bị một phần củ sen, rửa sạch, cắt bỏ hai đầu. Chuẩn bị nửa củ cà rốt.

- Củ sen sau khi cạo sạch vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ hơn, cho vào máy xay sinh tố và xay nhỏ. Chỉ cần xay rối để củ sen vẫn còn có các miếng nhỏ.

- Gọt vỏ và cắt nhỏ cà rốt thành dạng hạt nhỏ.

- Hành lá cắt nhỏ

- Tiếp theo, làm một bát nước ngâm hành và gừng: gừng thái sợi, hành lá cắt khúc nhỏ, một ít hoa hồi, một nắm hạt mắc khén, thêm nước ấm vừa đủ ngập các nguyên liệu. Bạn có thể vò gừng và hành, sau đó ngâm trong 10 phút để nước có hương thơm dễ chịu hơn;

- Chuẩn bị một miếng thịt ba chỉ 8 phần nạc, 2 phần mỡ, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào máy xay thịt xay nhuyễn.

- Sau đó đổ vào tô lớn hơn và bắt đầu nêm gia vị: nước tương nhạt, dầu hào, muối, tiêu, dầu tiêu. Lọc nước hành và gừng rồi từ từ dưới vào thịt. Đeo găng tay dùng 1 lần, trồn đều nhân thịt, nhớ khuấy theo 1 hướng để nhân thịt đặc lại và thấm hết nước hành.

- Sau đó cho củ sen thái hạt lựu, cà rốt thái hạt lựu, hành lá cắt nhỏ vào trộn đều lại. Để tất cả nguyên liệu hòa quyện hoàn toàn vào nhân thịt;



- Chuẩn bị hai miếng da đậu hũ, rửa sạch dưới vòi nước, sau đó lau khô nước trên bề mặt và trải phẳng nhẹ nhàng để vỏ đậu không bị nứt;

- Tiếp theo, bắt đầu trải nhân thịt ra, dàn một lớp mỏng, độ dày càng đều càng tốt, phủ kín toàn bộ vỏ đậu phụ;

- Sau đó cuộn lại từ một đầu, vừa ấn vừa cuộn lại, cho nước vào nồi hấp trong 20 phút;

- Trong lúc chờ bánh hấp, chuẩn bị nước chấm: tỏi băm, ớt đỏ băm nhỏ, hành lá thái nhỏ, mè trắng rang, nước tương nhạt, giấm, muối, tiêu, đường, khuấy đều.

- Khi hết thời gian, lấy ra phết một lớp dầu ăn mỏng lên mặt đậu để vỏ đậu không bị khô;

- Chờ cho bớt nóng một chút rồi cắt thành từng lát dày. Bày đĩa ra cho đẹp mắt là đã có củ sen, vỏ đậu và chả thịt thơm ngon, hấp dẫn.

Da đậu phụ có kết cấu chắc chắn, được bọc trong nhân thịt mềm và mọng nước, cắn một miếng sẽ để lại hương thơm ngào ngạt.

Khi cho thêm củ sen vào sẽ có vị giòn, có thể ăn trực tiếp hoặc chấm với nước chấm. Ăn trực tiếp có vị nguyên bản, rất tươi và mềm, nước chấm đặc biệt thơm và ngon miệng;

Món ăn này cũng rất thích hợp để phục vụ trong dịp Tết Nguyên Đán và các dịp lễ hội. Nó mang ý nghĩa đoàn tụ và may mắn. Nếu thích, hãy lưu lại và thử nhé!

Lưu ý khi chế biến loại rau này:

- Thịt lợn trong món ăn này có thể thay thế bằng ức gà, cũng rất ngon. Củ sen có thể thay thế bằng củ cải và khoai mỡ đều là những lựa chọn tốt. Chúng có dinh dưỡng và hương vị khác nhau;

- Khi cuộn vỏ đậu phụ, hãy cố gắng cuộn càng chặt càng tốt, nếu không phần nhân sẽ dễ chảy ra ngoài sau khi hấp và cắt thành từng miếng.

(Theo Toutiao)