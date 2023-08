Rau mùi được biết đến là một trong những loại rau gia vị quen thuộc trong nhà bếp của mỗi gia đình.

Loại rau này có mùi thơm đặc trưng thường dùng cho các món bún, cháo, phở…

Không chỉ có mùi thơm đặc biệt, ít ai biết loại rau này còn là kho dinh dưỡng. Nó chứa các vitamin như A, C, nhóm B, K cùng lượng lớn canxi, sắt, phốt pho, magie cùng kali…

Một nghiên cứu đã chỉ ra, trong loại rau này rất giàu vitamin C. Cứ 100g rau mùi sẽ bổ sung 140 mg vitamin C, con số này gấp 5 lần so với chanh.

Loại rau này có mùi thơm đặc trưng thường dùng cho các món bún, cháo, phở…

Bên cạnh đó, trong loại rau này cũng có lượng beta-carotene cũng cao gấp 9 lần cà chua.

Chính nhờ hàm lượng dưỡng chất dồi dào mà ăn nhiều loại rau này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: Cải thiện các vấn đề về tiêu hóa, giảm cholesterol, cung cấp các chất chống oxy hóa tự nhiên loại bỏ gốc tự do, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Đặc biệt, loại rau này còn có khả năng hạ huyết áp, lợi tiểu, kích thích bài tiết insulin nhờ đó ổn định đường huyết. Có thể nói toàn thân cây rau mùi đều là báu vật, không biết ăn nó thì quá đáng tiếc.

Có nhiều cách sử dụng rau mùi khác nhau, ngoài dùng làm rau gia vị bạn còn có thể muối chua ăn cũng rất ngon. Những cọng rau mùi giòn giòn, đậm vị, ăn món nào cũng hợp.

Rau mùi ngâm chua

Nguyên liệu

- Rau mùi: 500g

- Ớt

- Tỏi

- Xì dầu, đường, giấm, muối

Cách chọn rau mùi

1. Quan sát rễ

Để biết rau mùi có tươi ngon hay không bạn nên quan sát phần rễ. Nếu rễ rau có màu vàng thì thường rau đã già, thiếu dinh dưỡng, hương vị không ngon. Nên chọn rau có phần rễ màu xanh nhạt. Màu rễ càng đậm thì hương vị càng ngon.

Đặc biệt, loại rau này còn có khả năng hạ huyết áp, lợi tiểu, kích thích bài tiết insulin nhờ đó ổn định đường huyết.

2. Thân rau mùi

Dùng tay bẻ nhẹ thân rau mùi, nếu thấy cậng giòn, nhiều nước đó là rau tươi mới hái về. Trường hợp cậng rau héo, khó gãy thì đó là rau đã thu hoạch được vài ngày, hương vị bớt thơm ngon, dễ hao hụt dinh dưỡng.

3. Lá rau

Ưu tiên chọn những bó rau mùi có lá xanh. Nếu thấy có 5/10 lá ở phía gốc rau hơi ngả vàng thì không nên mua vì rau này đang sắp hỏng, dinh dưỡng hao hụt, ăn không còn ngon nữa.

Hướng dẫn làm rau mùi ngâm chua

1. Rau mùi mua về bạn cắt gốc, nhặt bỏ lá vàng rồi rửa thật sạch. Vớt rau mùi ra rổ cho ráo nước, bạn có thể dùng khăn giấy thấm cho rau khô ráo.

2. Phần sốt ngâm rau gồm: 1 bát giấm, 1 bát xì dầu, 1 chút đường phèn. Cho các nguyên liệu vào nồi sạch, bật bếp với ngọn lửa nhỏ và đun cho tới khi đường phèn tan hết thì tắt bếp để cho nguội.

3. Cắt rau mùi thành từng khúc dài vừa ăn. Tỏi và ớt thái nhỏ. Tùy vào khả năng ăn cay mà bạn có thể gia giảm lượng tỏi, ớt cho phù hợp với khẩu vị.

4. Lần lượt cho rau mùi, tỏi, ớt, 1 chút muối cùng đường trắng vào tô. Dùng đũa trộn đều, để rau khoảng 15 phút.

5. Sau khi ướp rau, phần sốt cũng đã nguội, bạn cho rau vào âu rồi đổ sốt lên trên. Trộn thật đều cho rau ngấm sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Cuối cùng, đậy kín nắp và cất rau mùi trong ngăn mát tủ lạnh. Món này để qua 1 đêm là có thể thưởng thức.

Rau mùi ngâm chua có vị đậm đà, hơi cay cay, chua chua ăn cực kỳ ngon. Loại rau này có thể dùng để làm món ăn kèm giúp kích thích vị giác, giảm cảm giác ngấy cho các món dầu mỡ.

Nếu bạn chưa từng thử qua món này thì hãy bắt tay vào làm ngay nhé, đảm bảo không hối hận đâu. Lưu ý, bạn nên dùng đũa khô, sạch gắp rau mùi ra bát riêng để giữ cho món ăn không bị hỏng, nổi váng. Nên làm một lượng vừa đủ tránh cho rau bị quá chua làm giảm chất lượng của món ăn.