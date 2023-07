Rau má là loại rau quen thuộc, mọc dại ở nhiều vùng nông thôn được người Việt chế biến thành những món ăn ngon, mát bổ.

Đây là loại rau được ví như "nhân sâm" của người nghèo, rất bổ dưỡng.

Nhiều người vẫn thường dùng nước rau má như một thức uống giải nhiệt mùa hè hoặc chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu bạn chủ quan, không biết cách chế biến hoặc dùng sai cách, bừa bãi sẽ lãnh hậu quả khôn lường cho sức khỏe từ loại rau dân dã này.

Những công dụng tuyệt vời của rau má



Lương y Bùi Hồng Minh, Chủ tịch hội Đông y Ba Đình, Hà Nội cho biết: “Ở Việt Nam cây rau má được chế ra thành nhiều bài thuốc trị được nhiều bệnh khác nhau.

Nổi tiếng nhất là những năm 1950, Lương y Võ Văn Hưng đã chế ra toa thuốc để chữa thanh nhiệt, giải độc, mề đay, cảm nóng. Bài thuốc đó đã được cố Bộ trưởng Y tế lúc bấy giờ là bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng ủng hộ cho sản xuất để nhân rộng”.

Đối với những người thừa cân, béo phì, xơ vữa động mạch máu, nếu ăn loại rau này sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, từ đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch máu gây ra như co thắt động mạch vành tim hay nhồi máu cơ tim, co thắt mạch máu não hay vỡ mạch máu não…

Những sai lầm khi uống nước rau má

Chia sẻ về lợi ích của loại rau này, Lương y, Đa khoa Bùi Hồng Minh, cho biết: Trong Đông y rau má còn có tên là Tích tuyết thảo hay Liên tiền thảo, rau má có vị đắng, hơi ngọt mát. Rau có tính bình cho nên ông bà ta vẫn nhắc con cháu “Đói thì ăn rau má, đừng ăn quấy ăn quá mà chết”.

Dù loại rau này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng sẽ đem lại những hậu quả vô cùng nguy hiểm.

Rau má có nhiều công dụng tốt lại rất dễ chế biến.

Uống nước rau má khi đang dùng thuốc



Khi bạn đang uống thuốc tây thì không nên sử dụng rau má. Nguyên nhân là bởi trong thành phần của rau má có chất sẽ gây tương tác với các thuốc gây buồn ngủ và thuốc chống co giật...

Bên cạnh đó, rau má còn làm giảm tác dụng của insulin và thuốc tiểu đường, thuốc trị bệnh mỡ máu khiến cho bệnh tình của bạn thêm trầm trọng.

Đi nắng ngay sau khi uống rau má

Khi uống nước rau má xong, bạn cần hạn chế ra nắng. Nguyên nhân là bởi trong rau má có hoạt chất phản ứng rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Nếu uống nước rau má rồi đi ra ngoài nắng, bạn có thể bị bất tỉnh, mê man.

Uống nước rau má thường xuyên sẽ khiến bạn nhức đầu, thậm chí mất ý thức thoáng qua.

Uống nước rau má thay nước lọc



Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng bạn tuyệt đối không nên uống nước rau má quá nhiều như uống nước lọc.

Nếu làm vậy bạn sẽ bị đầy bụng, tiêu chảy. Không những thế, việc uống nước rau má thường xuyên sẽ khiến bạn nhức đầu, mất ý thức thoáng qua, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai.

Dùng khi bị tiểu đường

Để giải nhiệt trong mùa hè, nhiều người thường xuyên uống nước rau má. Tuy nhiên, đây lại là một việc làm sai lầm bởi dùng quá nhiều sẽ làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là với người bị tiểu đường.

Rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy.

Dùng khi bị tiêu chảy



Theo đông y, rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Chính vì vậy, những người bị tiêu chảy hoặc có vấn đề về tiêu hóa không nên uống rau má để tránh tình trạng bệnh thêm nặng.

Uống khi mang bầu

Uống nước rau má khi đang mang bầu là điều cấm kỵ vì có thể gây nguy hiểm cho thai nhi, gây sảy thai cao.

Với người đang có ý định mang thai mà sử dụng rau má, ăn rau má thường xuyên cũng sẽ làm giảm khả năng thụ thai. Chính vì thế, nếu chị em nào đang mong muốn có con thì nên hạn chế hoặc không sử dụng rau má.

Các món ăn từ rau má

Rau má rất được ưa chuộng vào mùa hè vì có thể chế biến thành những món ăn ngon, mát bổ theo nhiều cách như làm gỏi, nấu canh, luộc hoặc xào.

Chị em hãy cùng tham khảo một số món ăn mát bổ từ rau má dưới đây.

Gỏi rau má trộn thịt bò

Những ngày mà bụng cồn cào, cứ loay hoay mãi để tìm một món ăn ngon lạ thì còn gì lý tưởng hơn món gỏi rau má trộn thịt bò.

Gỏi rau má thịt bò chỉ nhìn đã thấy mát bổ.

Từ những nguyên liệu đơn giản, món gỏi rau má cũng toát lên được sức hấp dẫn của mình. Chỉ cần xào sơ thịt bò, rồi trộn cùng rau má và nước sốt là có thể thưởng thức ngay.



Từng miếng thịt bò mềm ngon không hề dai, quyện với rau má thơm thơm giòn giòn, rắc thêm ít hành phi vào nữa rồi ăn cùng bánh phồng tôm thì chỉ muốn ăn mãi thôi.

Canh rau má thịt băm

Nhớ những ngày thơ bé, chiều chiều mẹ thường hay ra nơi góc sân, hái những cây rau má đang mọc bò trên hàng rào, rồi đem vào nấu lên nồi canh thơm ngon trước sự háo hức của đàn con nhỏ.

Bát canh rau má thịt băm trông thật mát lành, hấp dẫn.

Hương vị đó giờ đây thật khó tìm kiếm, cho đến một ngày biết đến công thức nấu canh rau má thịt băm thì những cảm xúc xưa cũ bỗng đâu lại ùa về.



Tô canh rau má nóng hổi, nước dùng nhờ được ninh từ xương heo nên ngọt thanh vô cùng. Từng viên thịt băm săn chắc quyện với rau má giòn giòn. Chỉ nghĩ đến đã thấy đói cồn cào.

Đừng chần chừ, hãy vào bếp, thử làm những món ăn đơn giản, ngon lành giải nhiệt cho bữa cơm gia đình trong ngày hè oi ả này, bạn nhé!