Loại thịt chứa chất khoáng, axit béo Omega 3, magie, ăn vào bổ xương tuỷ, làm món này cực ngon

Một trong những loại thịt được yêu thích, ăn ngon, bổ dưỡng là ghẹ. Thịt ghẹ có vị ngọt, mặn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, sinh huyết, tán ứ, giảm đau, bổ xương tuỷ.

Do đó, loại thịt này phù hợp cho trẻ nhỏ đang phát triển và người già bị suy yếu sức khỏe.

Từ ghẹ có thể được chế biến thành một loạt các món ăn ngon như bánh canh ghẹ, ghẹ hấp hoặc ghẹ rang muối ớt. Dân Việt giới thiệu món ghẹ sốt me cực ngon, công thức này áp dụng với cua, tôm hay cút lộn đều ngon:



Nguyên liệu làm ghẹ sốt me



- Ghẹ: 700gr

- Me chín: 200gr

- Nước ấm: 500ml

- Tương cà: 4 muỗng canh

- Đường: 4 muỗng canh

- Tỏi và gừng băm nhuyễn.

- Đậu phộng + rau răm tuỳ thích.

Nguyên liệu

Cách làm ghẹ sốt me

- Nước cốt me: me + nước ấm vào bóp cho ra hết cốt me và bỏ hạt.

- Ghẹ rửa sạch tách đôi, nên để ghẹ sống rồi chiên luôn, chiên xong gắp ra dĩa.

Chiên ghẹ

- Dùng lại chảo cho tỏi và gừng vào phi thơm, nếu ăn cay được thì thêm ớt. tiếp đến cho nước cốt me + tương cà và đường vào đun sôi nêm nếm lại cho vừa ăn.

Làm sốt me

- Cho ghẹ đã chiên vào đảo đều cho ngấm sốt, đun tầm 4-5 phút cho nước sốt sệt sệt lại thì tắt bếp.

Cho ghẹ vào chiên

- Cho ghẹ ra dĩa cùng ít rau răm và rắc lên trên ít đậu phộng rang, ăn kèm bánh mì.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.