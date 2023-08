Long An: Đến năm 2030 sẽ xây mới 2 tuyến đường sắt đô thị, nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh

Lấy TP.Tân An làm trung tâm chính trị, hành chính, đô thị hạt nhân

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định, TP.Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của TP.HCM; là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía Đông Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đường vành đai TP.Tân An nằm trong quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Chinh Hoàng

Hai hành lang kinh tế gồm: Hành lang đường Vành đai 3-4 bám dọc theo các trục đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TP.HCM và hành lang phát triển phía Nam bám dọc theo trục liên tỉnh từ TP.HCM đi qua tỉnh Long An và kết nối với tỉnh Tiền Giang (qua trục quốc lộ 50B).

Cảng quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai thác hàng container ngày 24/6. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong 3 vùng kinh tế - xã hội, đầu tiên có vùng đô thị và công nghiệp (các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, một phần huyện Tân Trụ, thành phố Tân An, một phần huyện Thủ Thừa và huyện Châu Thành). Tại đây tập trung phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức - Tân An và các đô thị công nghiệp ở các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước. Phát triển khu kinh tế ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước; phát triển nông nghiệp ven đô, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, Tân Trụ và TP.Tân An.

Thứ hai, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu, bao gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, một phần huyện Thủ Thừa. Tại đây phát triển dịch vụ, công nghiệp tại khu kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch sinh thái gắn với cảnh quan đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, phấn đấu đưa thương hiệu du lịch Đồng Tháp Mười là thương hiệu quốc gia gắn kết chặt chẽ với du lịch của tỉnh. Phát triển thị xã Kiến Tường là trung tâm vùng Đồng Tháp Mười.

Cuối cùng là vùng đệm sinh thái, gồm huyện Đức Huệ, một phần huyện Thủ Thừa và một phần huyện Tân Trụ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dành quỹ đất hợp lý cho phát triển công nghiệp, đô thị sinh thái, khu trung chuyển nội tỉnh.

Về phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải và logistics, quyết định nêu rõ, hình thành các nút giao đấu nối hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cấp quốc gia với hệ thống kết cấu hạ tầng cấp tỉnh, nhằm tăng cường tính kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bố trí thêm lối ra, vào với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại các huyện Bến Lức, Thủ Thừa.

Về đường sắt đô thị, Long An sẽ xây dựng mới 2 tuyến đường sắt đô thị phục vụ kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh và phục vụ phát triển du lịch, là tuyến Hưng Nhơn - Tân An và tuyến bến xe Cần Giuộc mới - Cần Đước. Tỉnh cũng cải tạo, nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây mới 29 tuyến đường tỉnh.

Đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả khu vực phía Nam

Cũng theo quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, phấn đấu tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long; kết nối chặt chẽ với TP.HCM và vùng Đông Nam bộ; hình thành các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực.

Một góc TP.Tân An (Long An) nhìn từ trên cao với tượng đài "Long An, trung dũng kiên cường". Ảnh: Chinh Hoàng

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 180 triệu đồng. Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học mầm non đạt 80%, cấp tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 70%, cấp trung học phổ thông đạt 45%. Hoàn thành phổ cập giáo dục mẫu giáo cho trẻ 3-4 tuổi.

Tầm nhìn đến năm 2050, Long An là tỉnh công nghiệp phát triển hàng đầu của cả nước, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh phát triển khác của vùng Đông Nam bộ.