Long An: Thu hút 10,5 tỷ USD FDI, "lên cót" đón "quả ngọt" đầu tư

Đến nay, Long An đã xây dựng mối quan hệ kinh tế với gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút trên 1.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư trên 10,5 tỷ USD, theo số liệu mới nhất của tỉnh.



Đại công trường tạo động lực phát triển

Ngày 9/11/2023, BW – nhà phát triển bất động sản logistics và công nghiệp hàng đầu Việt Nam – đã khởi công xây dựng dự án Vĩnh Lộc 2. BW dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2024.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược của tỉnh Long An, nhà kho hai tầng xây sẵn có cơ sở hạ tầng hiện đại với tổng diện tích sàn là 105.000m2. Đây là dự án thứ 9 của BW trong năm 2023, khẳng định thêm vị thế của BW, liên doanh giữa tập đoàn bất động sản công nghiệp Becamex IDC và Warburg Pincus (Mỹ), tập đoàn đầu tư hàng đầu quốc tế.

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 có vị trí cửa ngõ chiến lược từ Đồng bằng sông Cửu Long đi vào TP.HCM. Ảnh: BW

Nằm tại vị trí đắc địa trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 tại huyện Bến Lức (giáp TP.HCM), dự án kho xây sẵn sở hữu vị trí giao thông thuận lợi nằm dọc tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 phút đi xe và cách Cảng Cát Lái 75 phút lái xe. Cảng Cát Lái là một trong những cảng container lớn nhất miền Nam hiện nay.



Ngoài ra, được bao quanh bởi các cụm công nghiệp lân cận như Thuận Đạo và Phước Long với sự hiện diện của các "ong chúa" (công ty sản xuất lớn có quy mô toàn cầu), dự án sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp phân phối, thương mại điện tử, bán lẻ, kho lạnh và logistics bên thứ 3 (3PL).

3PL là các doanh nghiệp thay mặt cho chủ hàng quản lý và thực hiện các dịch vụ logistics cho chủ hàng; 3PL gồm nhiều dịch vụ khác nhau, kết hợp chặt chẽ việc luân chuyển, tồn trữ hàng hoá, xử lý thông tin có tính tích hợp vào dây chuyền cung ứng của khách hàng.



Đại diện của "ông lớn" BW khẳng định nhà kho xây sẵn của liên doanh trong KCN Vĩnh Lộc 2 sẽ mang đến nhiều cơ hội tiềm năng cho hoạt động phân phối, thương mại điện tử, bán lẻ, kho lạnh và 3PL trong toàn tỉnh Long An.

Nhiều năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Long An được tỉnh quan tâm đầu tư. Đặc biệt, hạ tầng giao thông được cải thiện rõ nét, hình thành nhiều trục giao thông huyết mạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: "Hiện nay tỉnh đang triển khai thi công rất nhiều công trình giao thông lớn, trọng điểm của tỉnh. Các công trình này sẽ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh, đặc biệt là công trình này kết nối giao thông liên vùng giữa Long An, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam bộ và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với Cảng Quốc tế Long An".

Hạ tầng giao thông tại Long An. Ảnh: Đài phát thanh truyền hình Long An

Hiện nay, nhiều dự án giao thông lớn đã khởi công và đẩy nhanh tiến độ để Long An thực sự trở thành "đại công trường", tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật gồm có Đường tỉnh 824; Đường tỉnh 830E; Đường tỉnh 823D; đường Vành đai thành phố Tân An; đường Vành đai 3 – TP.HCM đoạn qua Long An; nút giao đường Hùng Vương - Quốc lộ 62 và công trình giao thông của các địa phương...



Được biết toàn tỉnh hiện có hơn 8.800 km đường giao thông, gồm quốc lộ chiếm gần 3%, đường tỉnh gần 12%, còn lại là đường huyện, xã và đường chuyên dùng. Trong đó, đường bê tông nhựa gần 524 km, đường đá dăm nhựa gần 3.250 km, đường bê tông xi măng gần 1.600 km, đường cấp phối hơn 2.350 km và đường đất gần 1.120 km.

"Quả ngọt" từ đầu tư

Một trong những dự án FDI nổi bật hiện nay là nhà máy nước giải khát quy mô lớn của tập đoàn Pepsi đang xây dựng tại KCN Hựu Thạnh – huyện Đức Hòa (do Tổng công ty IDICO đầu tư). Giấy phép cho nhà máy 185 triệu USD này được trao cho Pepsi vào cuối tháng 7 vừa qua.

Dự án của tập đoàn Pepsi tại KCN Hữu Thạnh có tổng vốn đầu tư 185 triệu USD. Ảnh: An Thuần

KCN Hựu Thạnh được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của nói riêng.



Cùng thời gian đó, dự án "Trung tâm thương mại Aeon Tân An" của Công ty TNHH Aeon Việt Nam (con của tập đoàn Aeon Nhật Bản) cũng nhận giấy phép với tổng mức đầu tư 45 triệu USD. Dự kiến Aeon Tân An sẽ đi vào hoạt động trong tháng 12/2024.

Trong tổng vốn FDI đã thu hút hơn 10,5 tỷ USD vào Long An, Mỹ có 23 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 484 triệu USD, đứng thứ 8 về tổng số dự án và đứng thứ 6 về số vốn đầu tư.



"Ông lớn" Coca-Cola, đối thủ của Pepsi, cũng có nhà máy sản xuất nước giải khát với công suất 1 tỷ lít/năm với vốn hơn 136 triệu USD tại huyện Bến Lức giáp TP.HCM. Tuy nhiên, tỉnh Long An vẫn tiếp tục kêu gọi vốn FDI từ các công ty Mỹ.

Làm tổ cho "đại bàng"

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đến thăm Tòa thị chính thành phố Oakland (bang California, Mỹ) vào ngày 14/11/2023. Tiếp ông là bà Sheng Thao, Thị trưởng Oakland.

Thị trưởng Oakland - bà Sheng Thao - tiếp Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm (giữa) và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều tại Oakland ngày 14/11/2023. Ảnh: Đài phát thanh truyền hình Long An

Ông Lâm và bà thị trưởng đã thống nhất với nhau trong thời gian gần nhất, tỉnh Long An và thành phố Oakland sẽ tiến hành những bước tiếp theo nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương. Hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa trong thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói chung và Oakland nói riêng tiếp tục đầu tư vào Long An.



Trước đó một ngày, đoàn công tác của tỉnh đã tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tại TP. Los Angeles nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Long An.

Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, xuất nhập khẩu, dịch vụ, logistics, giáo dục… đã trao đổi, thảo luận trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Long An, các sở, ngành và doanh nghiệp về cơ hội hợp tác và đầu tư tại các lĩnh vực mà Long An đang kêu gọi thu hút vốn FDI.

Các nhà đầu tư đặc biệt dành sự quan tâm nghiêm túc về các biện pháp cải cách, rút ngắn các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các công ty FDI hoạt động tại Long An

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư của tỉnh và cam kết sẽ ưu tiên quan tâm nghiên cứu, đầu tư tại Long An. Đại diện tỉnh, ông Lâm cam kết Long An sẽ đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư và công ty Mỹ đến kinh doanh.