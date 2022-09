Lung linh sắc màu văn hóa dân tộc vùng cao Lai Châu

Rực rỡ Lai Châu

Từ ngày 31/8 - 3/9, UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Tết độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI và Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên (15/10/1952-15/10/2022).

Mở màn cho chương trình tết độc lập, tối ngày 1/9, tại sân vận động huyện Than Uyên (Lai Châu) đã diễn ra màn múa xòe với chủ đề “Tiếng gọi Tây Bắc” với sự tham gia của trên 1.500 diễn viên, quần chúng đến từ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Hoài)

Đây là màn múa xòe lớn nhất đầu tiên được thực hiện tại huyện Than Uyên (Lai Châu) góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của Nghệ thuật xòe Thái- được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cuối năm 2021. (Ảnh: Phạm Hoài)

Các điệu múa xòe được biểu diễn trong chương trình bao gồm: Xòe vòng (xé vóng), vòng tròn vỗ tay (ỏm lọm tốp mư), tung khăn (nhôm khăn), bổ bốn (phá xí), tiến lùi (đổn hôn), nâng khăn mời rượu (khắm khăn mơi lảu). (Ảnh: Phạm Hoài)

Đến với ngày tết độc lập 2/9, tại sân vận động huyện Than Uyên, đồng bào dân tộc Dao Đỏ (bản Nậm Sáng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên) mang tới cho du khách trong và ngoài tỉnh trang phục đậm chất dân tộc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Người Dao Đỏ thường dùng vải lanh nhuộm chàm để may trang phục. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Đỏ bao gồm áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng và các đồ trang sức khác đi kèm. (Ảnh: Phạm Hoài)

Mỗi trang phục có 5 màu cơ bản: Đỏ, xanh, trắng, vàng, đen, trong đó chủ yếu là màu đỏ. (Ảnh: Phạm Hoài)

Theo quan niệm của người Dao Đỏ, màu đỏ mang lại hạnh phúc, may mắn, đầy đủ và tạo ra năng lượng tích cực cho con người. (Ảnh: Phạm Hoài)

Lễ rước dâu người Dao Đỏ bản Nậm Sáng được tái hiện lại trong ngày tết độc lập 2/9. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trò chơi Cà Kheo được đồng bào Dao Đỏ mang tới trong ngày hội. (Ảnh: Phạm Hoài)

Đến với ngày hội 2/9, đồng bào dân tộc Mông Than Uyên mang tới khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Những tấm vải truyền thống của người Mông được trưng bày tại không gian văn hóa dân tộc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Anh Mùa A Lâu (bản Đán Tọ, xã Tà Mu, huyện Than Uyên) mong muốn đem tới những nét đặc sắc về văn hóa dân tộc Mông đến toàn thể du khách. (Ảnh: Phạm Hoài)

Những vật dụng đã trở thành nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trang phục của đồng bào Mông với đa sắc màu cũng được các bạn trẻ mang xuống phố trong ngày tết độc lập. (Thanh Ngân)

Những trang phục rực rỡ sắc màu, tinh tế trong trang phục của đồng bào dân tộc Mông được thể hiện trên từng đường thêu, mũi chỉ tạo nên những hoa văn, họa tiết tinh xảo. (Ảnh: Phạm Hoài)