Thực hiện Văn bản số 2186/BVTV-HTQT ngày 23/11/2021 của Cục Bảo vệ thực vật về việc chuẩn bị kiểm tra thực địa các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng và chanh leo tươi có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi đã phối hợp với các địa phương thông báo, rà soát, tổng hợp danh sách 09 vùng trồng sầu riêng có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và gửi Cục Bảo vệ thực vật.

9 vùng trồng sầu riêng đăng ký với tổng diện tích 504 ha bao gồm: Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú An 122 ha (xã Phú An, huyện Tân Phú), Tổ Hợp Tác Sầu riêng Phú Sơn 15 ha (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú), Tổ hợp tác cây sầu riêng chất lượng cao xã Bình An 15 ha (xã Bình An, huyện Long Thành), Hợp tác xã nông sản sạch Bàu Tre 20 ha (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Hợp tã xã Thương mại - Dịch vụ -Nông nghiệp Xuân Định 56 ha (xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Xuân Lập 51 ha (phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh), HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Bình Lộc 100 ha (xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh), Hợp tác xã sầu riêng Lò Than 24 ha (xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ), Vùng trồng Nhân Nghĩa 100 ha (xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ).

Vùng trồng sầu riêng xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi đã tiến hành kiểm tra thực địa, hướng dẫn các đại diện vùng trồng chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Tài liệu kiểm soát chất lượng và phòng chống sinh vật gây hại bao gồm: Sơ đồ và thông tin vùng trồng, danh sách các hộ nông dân tham gia sản xuất tại vùng trồng, nhật ký canh tác vườn trồng (ít nhất 01 vụ trồng, nhật ký bón phân, phun thuốc, biện pháp quản lý các sinh vật hại, vệ sinh vườn, thu gom bao bì thuốc BVTV), giấy chứng nhận sản xuất theo GAP (nếu có), quy trình thu hoạch và vận chuyển trái cây đến cơ sở đóng gói... Tài liệu còn có tài liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm (Hồ sơ ghi chép ngày thu hoạch, số lô/luống, giống, khối lượng thu hoạch, phương tiện vận chuyển, tên cơ sở đóng gói vận chuyển đến, nhãn mác...); tài liệu phòng chống Covid (hướng dẫn phòng chống lây nhiễm trên sản phẩm trái cây, quy trình phòng ngừa đang áp dụng và kế hoạch ứng phó khi bùng phát dịch tại vùng trồng, hồ sơ sức khỏe của người lao động, sổ ghi chép người ra vào vùng trồng hàng ngày); tài liệu đào tạo, tập huấn cho người lao động về phòng chống sinh vật gây hại và kiểm soát chất lượng trái cây tươi.

Bà Trần Thị Tú Oanh - Phó Chi cục trưởng - Chi cục TTBVTVTL trao đổi với nông dân xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.



Kiểm tra thực địa vườn sầu riêng xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.





Bên cạnh đó, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai cũng đã chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đối với cơ quan quản lý địa phương, bao gồm: tài liệu kiểm soát chất lượng và phòng chống sinh vật gây hại (Báo cáo kết quả điều tra định kỳ sinh vật gây hại trên sầu riêng hàng tuần, tháng, quý và năm; quy trình điều tra sinh vật gây hại trên trên sầu riêng và các biện pháp phòng trừ; hồ sơ giám định và lưu mẫu sinh vật gây hại phát hiện thấy trong quá trình điều tra; tài liệu về các loài sinh vật gây hại trên sầu riêng mà Trung Quốc quan tâm và biện pháp quản lý); tài liệu phòng chống Covid-19 (Tài liệu hướng dẫn của Chính phủ và địa phương, quy trình phòng ngừa đang áp dụng và kế hoạch ứng phó khi bùng phát dịch tại địa phương); tài liệu tập huấn cho đại diện vùng trồng liên quan đến phòng chống sinh vật gây hại trên trái cây tươi và phòng chống Covid-19.

Để đợt kiểm tra trực tuyến trong thời gian tới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đạt kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu sầu riêng, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, các địa phương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các vùng trồng bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu và chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra thực địa vùng trồng.