Một bang nước Mỹ cấm tới 350 đầu sách khác nhau

Sự gia tăng các lệnh cấm sách ở Florida đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ và làm dấy lên lo ngại về kiểm duyệt và tự do ngôn luận trong giáo dục. Các nhà phê bình cho rằng những lệnh cấm này hạn chế khả năng tiếp xúc của học sinh với các quan điểm đa dạng, kìm hãm tư duy phản biện và gây hại cho sự phát triển trí tuệ.

Để đối phó với lệnh cấm sách, một số tổ chức đã phát động các chiến dịch để bảo vệ khả năng tiếp cận văn học của học sinh. Ví dụ, Dự án Tự do đọc của Florida ủng hộ quyền đọc mà không bị kiểm duyệt và thúc đẩy tự do biết chữ và trí tuệ.

Bang Florida cấm tới 350 đầu sách khác nhau. (Ảnh minh họa: IT).

Trong khi đó, PEN America, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để bảo vệ và tôn vinh quyền tự do ngôn luận ở Mỹ và trên toàn thế giới thông qua sự tiến bộ của văn học và nhân quyền đã phát động Tuần lễ Sách cấm, một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh quyền tự do đọc và nâng cao nhận thức về kiểm duyệt. Tổ chức này cũng đã kêu gọi Bộ Giáo dục Florida ngừng can thiệp vào khả năng giảng dạy và cung cấp quyền truy cập sách của các nhà giáo dục.

Theo PEN America, hơn 200 cuốn sách đã bị cấm ở nhiều khu học chính khác nhau trên khắp Florida từ mùa hè năm 2021 đến năm 2022. Bất chấp sự lên án rộng rãi về hành vi này, bang này tiếp tục cấm 357 cuốn sách chỉ riêng từ tháng 7 đến tháng 12/2022. Florida có số vụ cấm sách cao thứ hai trên toàn nước Mỹ, chỉ sau Texas.

Số lượng sách bị xóa tăng đột biến trong bối cảnh một loạt luật mới của Florida ban hành, chẳng hạn như Đạo luật Stop WOKE, hạn chế giảng dạy về phân biệt chủng tộc có hệ thống trong trường học và cái gọi là dự luật "Đừng nói đồng tính", cấm hướng dẫn liên quan đến bản dạng giới và khuynh hướng tình dục trước lớp bốn.

Luật thứ hai gần đây đã được mở rộng, phần lớn, cho đến hết cấp ba theo quy định mới của Bộ Giáo dục Florida. Mặc dù các luật mới này không cấm các tựa sách cụ thể, nhưng chúng đã mở ra cơ hội cho các nhà hoạt động thách thức hàng chục cuốn sách trong các trường học ở Florida với lý do chúng chứa nội dung không tuân thủ.

Nhiều cuốn sách đã được nhắm mục tiêu ở Florida và các nơi khác là về chủng tộc, tình dục, khuynh hướng tình dục và bản dạng giới. Trong khi một số người cho rằng những cuốn sách này không phù hợp với trẻ em, thì nhiều nhà giáo dục và những người ủng hộ lại cho rằng chúng cần thiết để xây dựng một xã hội hòa nhập và công bằng hơn.

Trong một tuyên bố, Suzanne Nossel, Giám đốc điều hành của PEN America, cho biết: "Chúng ta cần dạy học sinh suy nghĩ chín chắn, hiểu các quan điểm khác nhau và tham gia trao đổi ý kiến một cách tự do. Điều đó có nghĩa là cho các em tiếp xúc với nhiều loại văn học và quan điểm khác nhau, hông che chở họ khỏi những ý tưởng thách thức hoặc gây tranh cãi".

Nhiều tranh cãi xung quanh quyết định cấm sách của Florida. (Ảnh: IT).

Nossel nói thêm, "Việc cấm sách ở các trường học ở Florida là một xu hướng đáng lo ngại làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ và tự do ngôn luận. Chúng ta phải đảm bảo rằng học sinh có quyền đọc, học và phát triển mà không sợ bị kiểm duyệt hoặc trả thù".

Cuốn sách bị cấm ở Florida phản ánh xu hướng phân cực chính trị và văn hóa rộng lớn hơn ở Mỹ. Các chính trị gia bảo thủ và các nhà hoạt động đã thúc đẩy luật hạn chế những gì có thể được dạy trong trường học và hạn chế quyền tiếp cận một số sách và ý tưởng. Trong khi đó, các nhóm tiến bộ và tự do dân sự đã kêu gọi bảo vệ mạnh mẽ hơn quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật.

Cuộc tranh luận về việc cấm và kiểm duyệt sách trong giáo dục có thể sẽ tiếp tục chừng nào còn có những bất đồng về những gì nên được dạy trong trường học và những ý tưởng nào nên được bảo vệ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giáo dục phải là mở rộng kiến thức của học sinh chứ không phải giới hạn nó.