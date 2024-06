Một doanh nghiệp bị Bắc Giang đánh giá không uy tín vì trúng gói thầu gần 10 tỷ nhưng từ chối

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa công bố trên hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia một nhà thầu bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu. Nhà thầu bị nhắc tên là Công ty CP Công nghệ Xây dựng Tân Việt.

Nhà thầu Công ty Tân Việt không hoàn thiện hợp đồng sau khi trúng thầu. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó ngày 4/6, Ban QLDA ĐTXD huyện Sơn Động có Quyết định số 44/QĐ-DAXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 01 thi công, xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới trạm Y tế xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Gói thầu có giá dự toán 11 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương cho Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và ngân sách huyện. Thời gian thực hiện trong 12 tháng, theo loại hợp đồng đơn giá cố định. Nhà thầu được phê duyệt là Công ty CP Công nghệ Xây dựng Tân Việt (Công ty Tân Việt).

Cạnh tranh tại gói thầu 01 với Công ty Tân Việt còn có 2 nhà thầu khác gồm Công ty CP Việt Phương và Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Phương Bắc. Kết quả, Công ty Tân Việt là nhà thầu xếp hạng 1, giá trị trúng thầu gần 9,8 tỷ đồng, giảm 1,2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm trên 10%.

Tuy nhiên, công bố ngày 25/6 của Ban QLDA ĐTXD huyện Sơn Động cho biết, dù là nhà thầu được chọn trúng thầu, nhưng Công ty Tân Việt không tiến hành, hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, hoặc không ký kết hợp đồng, thoả thuận khung.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Công ty CP Công nghệ Xây dựng Tân Việt thành lập tháng 3/2014 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Lã Ngọc Anh. Tháng 1/2024, Công ty vừa tăng vốn điều lệ từ 4,8 tỷ đồng lên thành 9,9 tỷ đồng.

Hồ sơ về đấu thầu cho thấy kể từ khi tham gia mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Tân Việt đã trúng 47 gói thầu, tổng giá trị 256,5 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Công ty Tân Việt không bị đánh trượt trong 37 gói thầu đã tham dự, các gói thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Năm 2023, Công ty Tân Việt tham gia 9 gói thầu và trúng toàn bộ. Trong đó, một số gói đáng chú ý như: Gói thầu số 08 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình, thuộc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất một số trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, do Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và CN tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, giá trị gói thầu 63,5 tỷ đồng; Gói Thi công xây dựng công trình Trường Mầm non xã Yên Sơn, do UBND xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, giá trị gói thầu hơn 13 tỷ đồng. Tại cả 2 gói thầu này, nhà thầu đều trúng rất sát với giá dự toán.

Tháng 5/2024, Công ty Tân Việt vừa được phê duyệt lựa chọn nhà thầu cho gói Cải tạo, sửa chữa sân vui chơi, khuôn viên cây xanh thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, giá trị 1,7 tỷ đồng.