Một góc nhìn khác về hai quyết định giảm án với Phan Sào Nam

Quá trình thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, một lần 19 tháng, lần còn lại là 3 tháng 7 ngày, tổng cộng 22 tháng 7 ngày đối với phạm nhân Phan Sào Nam . Kết cục là trùm cờ bạc đã được ra tù sớm từ đầu tháng 2/2021.



Không lâu sau, Viện KSND (VKS) cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam (ngụ ở P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM). Theo kháng nghị của Viện trưởng VKS cấp cao tại Hà Nội, cả 2 lần TAND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định giảm thời hạn chấp hành phạt tù đều không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi sẽ không nhắc nhiều đến kháng nghị của VKS bởi án tại hồ sơ, không khó để các bên liên quan tiến hành điều tra làm rõ. Điều khiến nhiều bậc làm cha, làm mẹ quan tâm là sau khi Nam bị bắt tạm giam vào ngày 27/10/2017, phải nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 1.475 tỉ đồng, và thi hành án tại trại giam Quảng Ninh thì phong trào "nổ hũ" vẫn không giảm. Những hệ lụy từ việc chơi game cờ bạc mà các học sinh, thanh thiếu niên dính phải đã và đang gây xáo trộn cuộc sống của không biết bao gia đình, nhà trường.

Nổ hũ, hay còn có các tên khác như game slot, quay hũ, nổ hũ đổi thưởng, là bộ môn cá cược may mắn, ăn khách nhất nhì và được nhiều game thủ quan tâm. Theo luật pháp Việt Nam, tổ chức game cờ bạc bị cấm và bị phạt tù khá nặng nhưng đến nay, các bản án dành cho những kẻ cầm đầu vẫn chưa đủ sức răn đe.

Sau khi Nam bị bắt, cơ quan công án Hà Nội tiếp tục phát hiện Trương Ngọc Tú (37 tuổi; ngụ TP Hà Nội) cùng 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi tổ chức. Từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này là khoảng 64.000 tỉ đồng (trung bình giao dịch 2.500 tỉ đồng/tháng), nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng. Tú chỉ đạo thành lập đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi.

Tháng 5.2020, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng triệt phá thành công đường dây đánh bạc trên mạng Internet với quy mô lớn ở các tỉnh, dưới hình thức game đổi thưởng với tổng số tiền 20.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Đức Mạnh (cùng ngụ TP Hà Nội) cầm đầu.

Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng internet qua một trang web do Phí Văn Huấn (ngụ TP Hà Nội) cầm đầu. Trong quá trình điều tra, công an xác định chỉ trong từ tháng 7 đến tháng 9/2019, nhóm này đã giao dịch hơn 1.158 tỉ tiền ảo gold (tương đương 960 tỉ đồng).

Không chỉ các vụ án nêu trên mà hàng loạt vụ đánh bạc khác qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng cũng bị cơ quan công án phát hiện Nhưng chỉ cần lướt qua sẽ thấy còn nhiều các trang web, các nhà cái được công khai quảng cáo chào mời.

Những năm gần đây, khi công nghệ thông tin phát triển, các thiết bị chơi game, điện thoại smartphone giá rẻ, có thêm nhiều tính năng thì việc đánh bạc trực tuyến đang nở rộ hơn bao giờ hết. Xu thế ngày càng nhiều nhà cái, nhiều trang web phục vụ cho nhu cầu game cờ bạc của người chơi, nhiều trò chơi online có xu hướng phục vụ "nổ hũ" khiến cho các cơ quan quản lý đang hết sức đau đầu.

Người chơi chỉ cần vào thao tác cực kỳ đơn giản là có thể truy cập vào các trang có ứng dụng trò chơi (web game) hoặc phần mềm cài sẵn trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng trước khi xuất xưởng tung ra thị trường. Đối với người chơi game cờ bạc có thể có nhiều hình thức để nạp tiền vào hệ thống trước khi tham gia trò chơi. Sau những cuộc sát phạt, tỷ thí khi thắng, các game thủ có thể đổi ngược ra tiền thật bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện, nhất là khi máy chủ đặt ở nước ngoài.

Rõ ràng, để hạn chế sự phát triển của game cờ bạc, không để cho thanh, thiếu niên lao vào "nổ hũ" thâu đêm, suốt sáng thì cần khá nhiều giải pháp đồng bộ. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của game cờ bạc, các quy định chặt chẽ về thanh toán trực tuyến thì công tác điều tra, xét xử và thi hành án có một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu việc xét xử của tòa án và công tác thi hành án không nghiêm thì vô hình trung sẽ cổ vũ cho game cờ bạc ngày càng phát triển, các nhà cái kinh doanh game cờ bác sẽ "nhờn thuốc" trước pháp luật.

Đã có hàng chục kẻ cầm đầu, chủ mưu kinh doanh cờ bạc trực tuyến đã phải lĩnh án phạt nhưng vì lợi nhuận, họ vẫn sẵn sàng lao vào kinh doanh, thậm chí một số kẻ đã liều lĩnh hành động theo kiểu "hy sinh đời bố, củng cố đời con". Nếu biết cứ lao đầu kinh doanh cờ bạc online kiếm lời khổng lồ chưa hẳn đã bị bắt, bị bắt chưa hẳn đã phải nhận bản án nặng, bị án nặng chưa chắc đã phải thụ lý hết thời gian quy định thì các ông bầu cũng sẵn sàng đánh đổi.

Nếu hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đều xuất phát từ "lập công khống" như kháng nghị của VKS cấp cao tại Hà Nội thì đúng là "lợi bất cập hại". Các bậc làm cha, làm mẹ đang chờ một quyết định có sức thuyết phục dư luận của cơ quan chức năng.