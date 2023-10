Buộc tháo dỡ quán karaoke trái phép trên đất nông nghiệp

Chiều 12/10, thông tin từ UBND huyện Cần Đước cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ huyện Cần Đước), chủ quán karaoke Hoàng Gia do xây dựng trái phép trên phần đất nông nghiệp thuộc ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Karaoke Hoàng Gia (tọa lạc tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) xây trái phép trên đất nông nghiệp bị thu hồi giấy phép hoạt động. Ảnh: Thiên Long

Theo UBND huyện Cần Đước, đơn vị đã áp dụng Điểm c khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và quyết định xử phạt ông Hoàng 12,5 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, UBND huyện buộc ông Hoàng phải nộp lại số tiền trên 137,6 triệu đồng đã thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm mà có. Đồng thời chủ quán karaoke Hoàng Gia phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

"Như vậy, tổng số tiền mà ông Nguyễn Văn Hoàng nộp vào Ngân sách nhà nước là: 12.500.000 đồng + 137.640.214 đồng = 150.140.214 đồng (Một trăm năm mươi triệu, một trăm bốn mươi ngàn, hai trăm mười bốn đồng). Yêu cầu ông Hoàng phải chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt, nếu không tự nguyện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật", quyết định xử phạt nêu rõ.

Xây karaoke trái phép trên đất nông nghiệp, lọt nhiều khâu kiểm định của cơ quan có thẩm quyền (?!)

Theo thông tin từ UBND huyện Cần Đước, ông Nguyễn Văn Hoàng đã xây dựng công trình quán karaoke Hoàng Gia kiên cố trái phép trên đất nông nghiệp, mỗi phòng diện tích 20-35m2 tổng diện tích hơn 370m2 tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước.

Hình ảnh quán karaoke Hoàng Gia hiện đã ngưng hoạt động, nhưng chưa tháo dỡ. Clip: Thiên Long

Dù đây là công trình không phép, vẫn "vô tư" lọt qua phần thẩm định của Phòng Văn hóa thông tin huyện, công an và UBND huyện, sau đó được cấp phép hoạt động ở địa bàn đông dân cư.

Theo cơ quan chức năng, ông Hoàng được cấp phép xây dựng quán karaoke Hoàng Gia ở một thửa đất thổ cư, nhưng cố tình chuyển sang xây dựng trên thửa đất nông nghiệp.

Cũng theo UBND huyện Cần Đước, phát hiện công trình karaoke Hoàng Gia sai phạm, đoàn kiểm tra lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke Hoàng Gia đã cấp.

Công an huyện Cần Đước quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với quán karaoke Hoàng Gia và UBND huyện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối hộ kinh doanh Hoàng Gia.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, đến nay chưa có cá nhân nào chịu trách nhiệm phải kiểm điểm trong vụ xây dựng trái phép và các loại giấy chứng nhận cho karaoke Hoàng Gia hoạt động.