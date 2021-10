Mùa nước nổi An Giang đi đặt lọp bắt tôm đồng, giá tôm đồng có giảm, nông dân vẫn vui

Hiện nay, nghề đặt lợp tôm theo mùa nước nổi được xem là một trong những nghề kiếm sống của người dân cồn Cóc xã Phước Hưng.

Ông Huỳnh Văn Mây (Cồn Cóc, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) mưu sinh mùa nước nổi bằng nghề đặt lọp bắt tôm đồng.

Hơn 10 năm kinh nghiệm với nghề đặt tôm đồng mùa nước nổi, ông Huỳnh Văn Mây, cồn Cóc xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: “Để bắt được tôm, người đặt lợp dùng dừa để nhử tôm vào; sau đó dùng cây xào nhấn lợp tôm xuống nước, nơi có bụi cây, có dòng nước chảy nhẹ để bắt tôm”.



Chuẩn bị hơn 150 cái lợp tôm đồng đặt dọc theo nhánh sông Hậu và các tuyến kênh, ông Mây cho biết, những năm trước, vào thời điểm mùa nước nổi như thế này, mỗi ngày ông bắt được từ 2-2,5kg tôm đồng.

Mùa nước nổi năm nay, con nước nhỏ, lượng tôm không nhiều. Đặt hơn 150 cái lợp tôm nhưng mỗi ngày ông Huỳnh Văn Mây chỉ bắt được khoảng 1kg tôm, có hôm nhiều cũng chỉ được 2kg tôm.

Do giá tôm đồng giảm, nên sau khi trừ chi phí, mỗi ngày ông Mây thu được khoảng 150.000 -180.000 đồng.

Đặt lọp bắt tôm đồng năm nay thu nhập thấp hơn so với những năm trước, nhưng ông Huỳnh Văn Mây (xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) vẫn vui, vì có cái nghề để kiếm sống trong mùa nước nổi.